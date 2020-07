1 ZDJĘCIE Prezentacja koncepcji architektonicznej nowej hali sportowej przy ul. Słowiańskiej z udziałem prezydenta miasta Jacka Wójcickiego oraz prezes CSR Słowianka Joanny Kasprzak-Perki (Dariusz Barański)

Od przetargu do końca budowy to wciąż daleka droga, liczona w latach. To ważna informacja, że aktualnie miasto poszło dalej, niż choćby poprzednie władze, kończące sprawę powstania takiego obiektu na etapie prezentowania makiety. Chętni do wybudowania hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie mogą się zgłaszać do 22 września.