Pandemia koronawirusa niekorzystnie wpływa na ruch turystyczny, co odczuwa również dotkliwie Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Jak podaje muzeum, w pierwszym półroczu starówkę zwiedziło zaledwie 919 turystów. W analogicznym okresie w ubiegłym roku było ich ponad 5 tys. W praktyce zupełnie nie przyjeżdżają zorganizowane wycieczki. Muzealnicy obserwują jednak wzmożony ruch turystów indywidualnych, głównie polskich.

To dla nich MTK przygotowało od wtorku, 28 lipca ofertę zwiedzania Starego Miasta z przewodnikiem muzealnym. Na początek taka możliwość jest w dni powszednie, od wtorku do piątku o godz. 12. Wycieczka startuje z Bramy Berlińskiej, pod warunkiem że zbierze się co najmniej 10 zainteresowanych turystów. Koszt to 15 zł od osoby, w tym jest przewodnik oraz wstęp do Bastionu Filip i do Bramy Berlińskiej. Wycieczka trwa ok. 2 godzin, a przewodnik opowiada w języku polskim.