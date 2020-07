Wydarzenie sprzed 100 lat należy niewątpliwie zapisać w dumnych stronicach naszych dziejów. My jesteśmy ostatnim bodaj pokoleniem, które miało styczność z uczestnikami tamtych wydarzeń. To nasi dziadkowie i pradziadkowie, nasze babcie i nasze prababcie. Na przestrzeni ostatnich 300 lat takiego zwycięstwa nie odnieśliśmy. Mam tu na myśli Bitwę Warszawską. Koncertowi będzie towarzyszyć gawęda o tamtym wydarzeniu.

A gościmy artystów wyjątkowych, artystów podziwianych, gdziekolwiek się pojawią. Nie bez powodu ten koncert obrałem jako motyw do przypomnienia dumnych kart dziejów naszej ojczyzny. Skoro były to wielkie wydarzenie, to musi im towarzyszyć wielka muzyka i wielcy wykonawcy: Amelia Maszońska i Piotr Szychowski. Nasza wiedza historyczna wywodzi się w czasów szkolnych i wielu z nas nie pogłębia jej potem o kolejne odkrycia, a takim było między innymi wydobycie z niepamięci faktu, iż Polacy posiadali znakomity wywiad wojskowy i znali rozkazy rosyjskie często, zanim docierały one do oddziałów Tuchaczewskiego czy Budionnego.