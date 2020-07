W tym roku ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa nie odbędzie się festiwal Pol’And’Rock w Kostrzynie (kiedyś Przystanek Woodstock). Festiwal zmienił na rok formułę i przeniósł się do sieci. 30 lipca rozpocznie się Najpiękniejsza Domówka Świata. Internauci obejrzą kilkadziesiąt koncertów i wezmą udział w spotkaniach w Akademii Sztuk Przepięknych. Całość potrwa niemal 70 godzin i skończy się 1 sierpnia.

Tymczasem do Kostrzyna przyjechał Jurek Owsiak.

– Nie wytrzymałem, oczywiście, że nie wytrzymałem – rozpoczyna krótki film ze wzgórza na polu namiotowym, gdzie zwykle rozstawiany jest namiot ASP – Akademii Sztuk Przepięknych, czyli swoistego Hyde Parku, do którego zapraszani są polscy artyści, politycy, a nawet księża. Owsiak odwołuje się do idei festiwalu i apeluje, by pamiętać o demokracji.

– Myśląc o Najpiękniejszej Domówce Świata, stworzyliśmy festiwal, żeby walczyć z dyskryminacją, z łamaniem praworządności. To, co stworzyliśmy w tym tłumie wielkiego szacunku, wykorzystajmy by walczyć z tym wszystkim, co łamie praworządność, co nas skłóca. Niech to miejsce nam przypomina, że mamy zrobić wszystko, by za rok się spotkać tu znowu i żebyśmy żyli w zgodzie. Szanowali się, żebyśmy negowali wszystkie rzeczy, które łamią demokrację – tłumaczy Owsiak. I kończy: – Nie odbierzmy sobie nigdy tego kawałka ziemi.

Przez trzy internetowe festiwalowe dni w ASP odbędą się spotkania z wyjątkowymi gośćmi, m.in. Ewą Ewart, Januszem Gajosem, braćmi Sekielskimi, Andrzejem Mleczką.