25-letni Bartosz Zmarzlik, aktualny mistrz świata na żużlu, do tej pory w Złotym Kasku był dwa razy drugi. - Znacie mnie i wiecie, że zawsze marzę o kolejnych zwycięstwach. Cieszę się z tej wygranej, bo Złotego Kasku jeszcze nie miałem - opowiadał gorzowski żużlowiec. - Dziś przed zawodami w Bydgoszczy byłem bardzo spokojny, podbudowany ostatnimi występami. Choćby niedzielnym w Grudziądzu, gdzie przywiozłem trzy trójki. Duża w tym zasługa mojego teamu i pana Rysia Kowalskiego, który poświęcił mi bardzo dużo czasu, aby popróbować z silnikami różnych rozwiązań i pomógł wrócić do bardzo dobrego poziomu. Obejrzałem sobie, co na bydgoskim torze potrafił zdziałać pan Tomasz Gollob i starałem się go naśladować. Myślę, że wyszło nieźle.

Czytaj także: Szef sędziów: to Pedersen do wykluczenia, a powtórka 9. wyścigu w czwórkę. "Okradli nas z punktów" Gollob - wygrywał Złoty Kask aż siedem razy - typował Zmarzlika do zwycięstwa i docenił jego poziom: - Inni tego nie widzieli, a Bartek odważnie wjeżdżał na pierzynę z nawierzchni pod samą bandą i dzięki temu nabierał tam ogromnej prędkości, która poniosła go do kompletnego zwycięstwa. Znów jeździ jak mistrz świata i życzę mu, aby powalczył o kolejne złoto dla Polski. Zmarzlik robił dziś show. Najpierw uciekał wszystkim już w pierwszym wirażu, stoczył też jednak piękne, zwycięskie pojedynki na dystansie z Januszem Kołodziejem i Jarosławem Hampelem. Stal Gorzów, z samymi porażkami w lidze, nareszcie dostaje w 2020 r. lepsze wiadomości. Jeśli lider zaczyna być niełapalny to i drużyna powinna się podnosić. W piątek jedziemy na ligę do Leszna. Wiemy już, czemu w niedzielę do Grudziądza pojechał Krzysztof Kasprzak, a nie Szymon Woźniak. Wczoraj w meczu ligowym Kasprzak nie wypadł rewelacyjnie, ale ewidentnie się budzi, ma szybszy motocykl. Dzisiaj w mocnej stawce dojechał na bardzo dobre, trzecie miejsce. W barażu o drugą pozycję przegrał z Pawłem Przedpełskim. Nie obronił głównego trofeum, ma jednak powody do optymizmu. Zobaczymy, co pokaże w środę na toruńskiej Motoarenie, w ostatnim finale SEC 2020, gdzie o złoto biją się Brytyjczyk Robert Lambert z Duńczykiem Leonem Madsenem. Czytaj także: Thomsen w szpitalu, a tor zamienił się w kartoflisko. Zakończony po 9 wyścigach mecz 29:25 dla Grudziądza Woźniak na torze, na którym się wychował i czasami trenuje, uzbierał 6 pkt i zajął dziesiątą pozycję. Na dystansie Szymon dwoi się i troi, ale niestety tu porządnej prędkości jeszcze nie widać. Zapewne o miejsce w składzie Stali na dziś walczy bardziej z Nielsem Kristianem Iversenem, niż z Kasprzakiem. Żużlowcy ścigali się w Bydgoszczy nie tylko o trofea, ale również o awans do wrześniowego finału indywidualnych mistrzostw Polski w Lesznie oraz o przepustki na przyszłoroczne eliminacje do Grand Prix i SEC. REKLAMA WYNIKI FINAŁU ZŁOTEGO KASKU 2020 W BYDGOSZCZY: 1. BARTOSZ ZMARZLIK (STAL GORZÓW) 15 (3,3,3,3,3)

2. Paweł Przedpełski (Włókniarz Częstochowa) 12+3 (2,3,2,3,2)

3. KRZYSZTOF KASPRZAK (STAL GORZÓW) 12+2 (3,2,3,2,2)

4. Janusz Kołodziej (Unia Leszno) 11 (1,2,2,3,3)

5. Jarosław Hampel (Motor Lublin) 10 (3,2,0,2,3)

6. Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra) 10 (3,3,2,1,1) 7. Kacper Woryna (PGG ROW Rybnik) 9 (0,1,3,3,2), 8. Dominik Kubera (Unia Leszno) 7 (1,0,3,2,1), 9. Bartosz Smektała (Unia Leszno) 6+3 (0,2,1,0,3), 10. SZYMON WOŹNIAK (STAL GORZÓW) 6+2 (2,1,1,1,1), 11. Jakub Jamróg (Motor Lublin) 5 (2,0,0,2,1), 12. Mateusz Cierniak (Unia Tarnów) 4 (1,3,0,0,0), 13. Kamil Brzozowski (Polonia Bydgoszcz) 4 (1,0,1,0,2), 14. Krzysztof Buczkowski (GKM Grudziądz) 4 (2,0,1,1,0), 15. Norbert Krakowiak (Falubaz Zielona Góra) 3 (0,1,2,0,0), 16. Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa) 2 (0,1,0,1,0).