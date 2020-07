Epidemia koronawirusa zupełnie zmieniła ten rok również kajakarzom. Najważniejszą informacją było przełożenie na 2021 r. igrzysk olimpijskich w Tokio. We wrześniu planowany jest jedyny Puchar Świata w Szeged na Węgrzech, a w październiku mistrzostwa Europy w Rumunii. W roku, który ponownie stał się przedolimpijskim, do tak późnych zawodów pewnie zgłosi się niewielu. Na pewno nie zobaczymy na nich najlepszych polskich kajakarek, dla których siłą rzeczy, najważniejszą imprezą sezonu stały się mistrzostwa kraju (14-16 sierpnia na Malcie w Poznaniu). Dalej panie będą już myśleć o roztrenowaniu, a później o przygotowaniach do igrzysk. Wierząc, że koronawirus przestanie siać takie spustoszenie i sportowcy z opóźnieniem będą mogli wykorzystać przepustki do Japonii, na najważniejszą imprezę czterolecia, a tym razem właściwie pięciolecia.

Kajakarki, które nie mogły już wziąć udziału ze względu na wiek w mistrzostwach Polski U23, urządziły sobie na torze na Malcie wewnętrzne wyścigi jedynek na 200 i 500 m. Kolejność na 200 m: 1. Marta Walczykiewicz (KTW Kalisz) 40,747

2. ANNA PUŁAWSKA (AZS AWF GORZÓW) 40,843

3. Karolina Naja (Posnania Poznań) 41,603

4. Małgorzata Puławska (Posnania Poznań) 43,079

5. Beata Rosolska (Kopernik Bydgoszcz) 43,259 I jeszcze wyniki rywalizacji na 500 m: 1. ANNA PUŁAWSKA (AZS AWF GORZÓW) 1.52,192

2. Beata Rosolska (Kopernik Bydgoszcz) 1.52,808

3. Karolina Naja (Posnania Poznań) 1.52,836

4. Marta Walczykiewicz (KTW Kalisz) 1.53,472

5. Małgorzata Puławska (Posnania Poznań) 1.56,044 Na MP U23 trzy gorzowskie kluby kajakowe posłały siedmiu swoich reprezentantów. REKLAMA 21-letni Przemysław Korsak z G’Power Gorzów zdecydowanie wygrał finał na olimpijskim dystansie kajakarzy K1 na 1 km, a razem z kolegą klubowym Adrianem Zychowiczem dołożyli srebro w K2 na 1 km. To jest również konkurencja rozgrywana na igrzyskach. Dodatkowo Korsak został uznany najlepszym kajakarzem MP na dystansach olimpijskich. Przedstawiciele Admiry Gorzów zdobyli srebro i brąz. W sprincie kanadyjkarzy na 200 m drugi był Alex Koliadych. Razem z Hermanem Berko znaleźli się na trzeciej pozycji, w olimpijskiej konkurencji C2 na 1 km. W mistrzostwach Polski młodzików, przedstawiciele G’Power zdobyli dwa złote krążki. 13-latek Mateusz Kubalski wygrał finał K1 na 2 km i wraz ze swoim rówieśnikiem Kacprem Kleistem finał K2 na 2 km. REKLAMA W punktacji województw, w starszej kategorii Lubuskie znalazło się na czwartej pozycji, a w młodzikach na trzeciej.