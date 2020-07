– Nie mamy szczęścia, które w żużlu, w ogóle w sporcie jest bardzo potrzebne – stwierdził po meczu z GKM trener Stali Stanisław Chomski i trudno się z tym nie zgodzić. W pojedynku dwóch drużyn, które w tym sezonie PGE Ekstraligi mają duże kłopoty i nie spełniają oczekiwań, jechaliśmy naprawdę dobrze, długo mogliśmy myśleć, że wreszcie odczarujemy tor w Grudziądzu, który nigdy nam nie pasował, i odniesiemy bezcenne zwycięstwo.

Ostatecznie spotkanie zostało przerwane. Zaliczono 9 wyścigów, a Stal przegrała 25:29. Po deszczu nawierzchnia zwyczajnie się rozleciała, stała się niebezpieczna. Ewidentnie widzieliśmy, że gospodarze nie przyłożyli się, aby tor zabezpieczyć przed prognozowanymi opadami, bo deszcz nie był jakiś wielki, aby wyrządzić aż takie szkody.

W 7. wyścigu zostaliśmy poważnie osłabieni. Wypadek Andersa Thomsena na prostej w czasie pierwszej okrążenia wyglądał bardzo źle. Duńczyk musiał pojechać na badania do szpitala, a sędzia Remigiusz Substyk dodatkowo wykluczył go z powtórki. Duża kontrowersja i jedna z sytuacji torowych, gdzie obie strony konfliktu mają swoje racje – tak to zdarzenie oceniliśmy tuż po meczu.

– Głosy na temat tej sytuacji są podzielone – powiedział szef sędziów Leszek Demski w „Magazynie PGE Ekstraligi” na kanale nSport+, gdzie od kilku lat ocenia właśnie takie kontrowersje. – Pytam się: czy zawodnik w kasku żółtym [Anders Thomsen] wyprzedzając, spowodował upadek Nickiego Pedersena, czy może Pedersen jechał swoim torem i spowodował upadek Thomsena? Według mnie już na prostej, w momencie gdy zawodnicy się zrównali, Pedersen docisnął do bandy Thomsena. To jest główny powód, że Thomsen nie przejechał, tylko zahaczył o kierownicę przeciwnika. Gdyby Pedersen nie zmienił toru jazdy, nie byłoby tego upadku. Dlatego dla mnie winnym tutaj był Pedersen.

Po zdarzeniu w 9. wyścigu, gdzie w pierwszym wirażu leżeli Niels Kristian Iversen i Krzysztof Buczkowski, od razu mówiliśmy, że wykluczenie Duńczyka ze Stali to duży błąd.

– W pierwszym wirażu między Nielsem Kristianem Iversenem i Krzysztofem Buczkowskim było ciasno. Zawodnik Grudziądzu próbował delikatnie nałożyć się na żużlowca Stali. Iversen też nie odpuszczał. Był upadek, gdzie nie doszukiwałbym się winnego i powtórzyłbym ten start w pełnej obsadzie – stwierdził Leszek Demski.

W meczu „na styku” takie wykluczenia zadecydowały o końcowym wyniku.

W piątek Stal Gorzów jedzie na mecz do mistrzów z Leszna, a tu trzeba sobie radzić z kolejnymi problemami, bo choć Anders Thomsen i Rafał Karczmarz (groźnie upadł w ostatecznie niedokończonym, 10. wyścigu) nie mają złamań, to są bardzo poważnie poobijani. Oj, nie układa nam się ten sezon, jak byśmy chcieli, to już niestety aż pięć przegranych z rzędu, żadnego punktu na naszym koncie. Jedyne pocieszenie, że w sierpniu i wrześniu aż sześć razy pojedziemy na swoim torze. Na „Jancarzu” powinniśmy pokonać nie tylko przeciętny Grudziądz czy słaby Rybnik i zdecydowanie odbić się od dna tabeli.

RANKING STALOWCÓW PO 5. MECZU PGE EKSTRALIGI 2020:

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2019: 2,410) – 28, 61 (2), 2,179, 11,80

2. Jack Holder (Australia, 1,391) – 9, 19 (2), 2,111, 8,50

3. Anders Thomsen (Dania, 1,667) – 22, 34 (3), 1,545, 6,20

4. Krzysztof Kasprzak (1,681) – 19, 27 (0), 1,421, 6,75

5. Rafał Karczmarz (1,066) – 21, 23 (1), 1,095, 4,40

6. Szymon Woźniak (1,952) – 19, 20 (2), 1,053, 4,50

7. Niels Kristian Iversen (Dania, 1,756) - 11, 11 (2), 1,000, 3,00

8. Wiktor Jasiński (debiut) - 7, 5 (1), 0,714, 1,33

9. Mateusz Bartkowiak (0,618) – 4, 0 (0), 0,000, 0,00

ZALEGŁE MECZE Z 6. KOLEJKI:

wtorek, 28 lipca

godz. 20, nSport+, Fogo Unia Leszno – RM Solar Falubaz Zielona Góra

czwartek 30 lipca

godz. 20, Eleven Sports, PGG ROW Rybnik – Eltrox Włókniarz Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno 5 10 +68

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 6 9 +19

3. Motor Lublin 7 8 +24

4. Betard Sparta Wrocław 6 7 +40

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 6 +56

6. MrGarden GKM Grudziądz 7 4 -40

7. PGG ROW Rybnik 6 2 -127

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 5 0 -40

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5–7 zostają w lidze.

PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 31 lipca

godz. 18, Eleven Sports RM, Solar Falubaz Zielona Góra – PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 2 sierpnia

godz. 16.30, nSport+, MrGarden GKM Grudziądz – Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+, Motor Lublin – Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.