Raport Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku, 27 lipca: od początku epidemii mamy w Polsce 43 402 zakażenia koronawirusem. Niestety 1676 osób zmarło. Dzisiaj przybyło 337 zarażonych, w Lubuskiem mamy cztery nowe przypadki.

Został potwierdzony ósmy przypadek śmiertelny w naszym regionie, o którym gorzowski szpital informował wczoraj. To 90-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu świebodzińskiego.

Dzisiejsi zarażeni koronawirusem to po dwa przypadki z powiatów zielonogórskiego i świebodzińskiego. Łącznie od początku epidemii koronawirusa mamy w woj. lubuskim 366 zakażonych.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 177 osób, ośmiu pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 562, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 59. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 195.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1625 łóżek i 69 respiratorów. Ponad 92 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 27 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 32 856 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: