- Po remoncie ul. Sikorskiego pojawiły się w centrum miasta pierwsze takie rozwiązania, jak pasy rowerowe, śluzy, sierżanty. Można powiedzieć, że to taka mała rewolucja w centrum miasta. To wszystko ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, ma też zachęcić mieszkańców do poruszania się po mieście rowerem jako alternatywnym środkiem komunikacji. Na pierwszy rzut oka to skrzyżowanie przy katedrze może się wydawać skomplikowane. Wydaliśmy więc wraz z oficerem rowerowym specjalne „Vademecum”, które pokazuje, jak poruszać się z każdego kierunku: od strony deptaka, od mostu Staromiejskiego, od ul. Chrobrego od strony północnej czy od zachodniej strony ul. Sikorskiego - opowiada Paweł Najdora z miejskiego wydziału dróg. - Jesteśmy świadomi, że nie każdy wie, jak z tych rozwiązań korzystać. Jak zawsze rowerzyści muszą zwracać uwagę na kierowców. I wzajemnie. Natomiast samo skrzyżowanie jest w pełni osygnalizowane. Nie powinno być więc zdarzeń na linii rowerzysta - tramwaj czy rowerzysta - kierowca – dodaje. Zwraca też uwagę, że na nowym deptaku przy katedrze pojawiły się nowe stojaki, aby rowerzyści wygodnie mogli zostawić rower i pójść na zakupy czy do restauracji.

„Vademecum” dla rowerzystów można znaleźć w wersji elektronicznej na stronie Rowerowego Gorzowa. Są tam pokazane poszczególne sytuacje, są opisy, jak korzystać z pasów, ze śluzy rowerowej, ale też można zobaczyć, jak jechać przez centrum z poszczególnych kierunków. Z pewnością nie będzie to takie trudne. Na przykład jadąc przez skrzyżowanie od ul. Pocztowej korzystamy z pasa rowerowego przy prawej krawędzi jezdni. Gdy mamy zielone światło na sygnalizacji, jedziemy przez skrzyżowanie i tam będzie specjalnie wyznaczone odbicie lekko w prawo, które skieruje nas na krótki odcinek ścieżki rowerowej. Tam powinniśmy poczekać na zielone światło dla rowerzystów i pieszych – wyjaśnia Krzysztof Kropiński, miejski oficer rowerowy. Zapewne dla wielu trudniejsze będzie korzystanie ze śluzy rowerowej. - Korzystamy z niej, jeśli na sygnalizacji pojawi się sygnał czerwony. Wtedy dojeżdżamy do linii zatrzymania i w zależności, który kierunek chcemy wybrać, ustawiamy się w prawo lub lewo przed stojącym samochodem - tłumaczy. W Gorzowie do dyspozycji cyklistów jest siatka 57 km tras rowerowych. Od 2016 r. powstały drogi rowerowe przy ul. Szarych Szeregów, Fabrycznej, Towarowej, Warszawskiej, Walczaka, Kobylogórskiej, Myśliborskiej, Szczecińskiej, Staszica, Dunikowskiego (kontrapas rowerowy), przy Kłodawce, na Piłsudskiego, ks. Andrzejewskiego, Roosevelta, Żwirowej, Srebrnej, Czartoryskiego, Dąbrowskiego (pas rowerowy), Śląskiej oraz ścieżka nad Wartą (Szlak Stolic) - łącznie ok. 19 km, a w planach są kolejne. Trasy rowerowe powstały na ulicy Sikorskiego, Chrobrego, Myśliborskiej, budowane są też na ul. Walczaka (DK22), Kostrzyńskiej i 11 Listopada. Trasy budowane są podczas przebudowy tych ulic. Powstaje także projekt przebudowy ul. Kosynierów Gdyńskich, gdzie również na całym odcinku planowana jest droga rowerowa. Tak samo droga powstanie również podczas przebudowy ul. Dworcowej i części ulic Jancarza i Składowej. Od dwóch lat ścieżki w mieście budowane są wyłącznie z asfaltu, a w parkach i na trasach rowerowo-spacerowych z przepuszczalnego żwiru.