Tragedia rozegrała się na zielonogórskim blokowisku przy ul. Lisiej, na oczach 40-letniego syna. Rano jego 62-letni ojciec zaczął się awanturować. Kłótnia przybrała dramatyczny przebieg, mężczyzna chwycił za kuchenny nóż. Zadał 60-letniej żonie kilka ciosów nożem. Były śmiertelne. Gdy zreflektował się, że zabił żonę, popełnił samobójstwo. Skoczył z 10. piętra bloku, w którym mieszkał.

- Mężczyzna nie żyje, nie udało się uratować jego partnerki – przyznaje Małgorzata Barska z biura prasowego zielonogórskiej policji. Rodzina sześć lat temu miała założoną niebieską kartę, od tej pory nie było żadnych wezwań ze strony kobiety.

Nie pierwszy przypadek

To nie pierwszy przypadek przemocy domowej, która zakończyła się tragedią na tym blokowisku. 1 stycznia 2014 r. w wieżowcu przy ul. Lisiej sędzia piłkarski zamordował swoją partnerkę, matkę dwójki dzieci. Kilka tygodni wcześniej kobieta zażądała, by mężczyzna wyprowadził się z mieszkania.

Jak doszło do zbrodni? Feralnego dnia kobieta przygotowywała się do wyjścia do rodziców. Ojciec córki przyszedł z wizytą, by dać dziecku prezent. Po chwili doszło do kłótni pomiędzy byłymi konkubentami. Kobieta powiedziała, że nie wróci do mężczyzny, że planuje ułożyć sobie życie bez niego. Jerzy M. wpadł w szał. Napadł na kobietę w łazience. Zadał jej kilkadziesiąt uderzeń nożem. Trafiał w okolice szyi, głowy. Potem przeniósł ofiarę pod prysznic, by się wykrwawiła. Następnie mokre zwłoki zwinął w worki i folię. Wyniósł do piwnicy. Chciał je wywieźć za miasto, ale nie mieściły się do bagażnika auta. Wrócił do mieszkania i wyszorował z krwi całą łazienkę.