- Z wielkim smutkiem przekazuję tragiczną informację o śmierci kolejnej osoby z dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa w naszym szpitalu. Cały zespół robił, co w ich mocy, niestety nic więcej nie mogliśmy zrobić - poinformował Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. - Wczoraj przywieziono do nas trzy kolejne osoby. Tak niedawno pytano: dlaczego w naszym województwie jest tak mało zachorowań. Zawsze odpowiadałem, że mamy szczęście. Wystarczy, że wirus wejdzie do domu pomocy społecznej, czy ZOL-u i może okazać się, że zachorowań gwałtownie przybędzie. Tak niestety się stało. Dwa duże ogniska w Lubuskiem niestety zbierają tragiczne żniwo.

Trzy nowe zakażone osoby w woj. lubuskim pochodzą z powiatu międzyrzeckiego, a po jednej z Zielonej Góry i powiatu krośnieńskiego. Łącznie od początku epidemii koronawirusa mamy w naszym regionie 362 zarażonych. W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 170 osób, siedmiu pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 537, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 60. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 170. W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1601 łóżek i 68 respiratorów. Ponad 93 tys. osób jest poddanych kwarantannie - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 26 lipca. Do tej pory wyzdrowiały 32 753 osoby. REKLAMA Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: 29 osób z powiatu żagańskiego,

14 osób z powiatu międzyrzeckiego,

10 osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

5 osób z powiatu gorzowskiego,

21 osób z powiatu nowosolskiego,

67 osób z powiatu świebodzińskiego,

76 osób z powiatu wschowskiego,

20 osób z powiatu żarskiego,

12 osób z miasta Gorzowa,

11 osób z powiatu zielonogórskiego,

41 osób z miasta Zielonej Góry,

4 osoby z powiatu sulęcińskiego,

9 osób z powiatu słubickiego,

28 osób z powiatu krośnieńskiego,

8 osób z województwa wielkopolskiego,

2 osoby z województwa mazowieckiego,

2 osoby z województwa małopolskiego,

2 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego,

1 osoba spoza Polski.