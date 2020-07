W poprzednim sezonie, gdzie przez epidemię koronawirusa rozgrywki w lubuskiej czwartej lidze zostały zaliczone po rundzie jesiennej, stilonowcy przegrali wyścig o awans z gorzowską Wartą zaledwie o 3 pkt. - To się mogło zdarzyć, ale teraz to my już musimy awansować - trener Michniewicz i zawodnicy składali jasną deklarację.

Remis na otwarcie rozgrywek w Zbąszynku, przegrana w Słubicach... Początek 12 miesięcy temu też dla Stilonu był bardzo niewyraźny i ostatecznie na finiszu zabrakło punktów. Tym razem jednak sezon mamy znacznie dłuższy - 19, a nie 16 drużyn. To także nie powinien być wyścig dwóch, rywale też zapewne będą gubić punkty, choć znów silna Carina Gubin, prawdopodobnie główny przeciwnik niebiesko-białych, w 1. kolejce z łatwością poradziła sobie w Witnicy.