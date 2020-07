Podziemny trakt składa się z czterech piwnicznych pomieszczeń. W dębowych beczkach leżakuje tam wino z podżagańskiej winnicy Saganum, turyści mogą obejrzeć winiarskie eksponaty, napić się trunku i kupić produkty regionalne.

Winny Trakt powstał dzięki Marcinowi Furtakowi. Absolwent historii na Uniwersytecie Zielonogórskim trzy lata temu założył w Bożnowie pod Żaganiem winnicę Saganum. To łacińska nazwa miasta. Winnica ma prawie 2,5 hektara, Furtak posadził tam szlachetne odmiany, m.in. riesling, traminer czy pinot noir.

Gdy winnica zaczęła się rozwijać, a wina zdobywać laury w krajowych konkursach, Marcin Furtak dostrzegł potencjał piwnic, które znajdują się w dawnym klasztorze. Choć sam klasztor to jedna z największych atrakcji Żagania, piwnice stały puste, niewykorzystane. O potencjale miejsca świadczy fakt, że w 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wpisał cały poaugustiański zespół na listę Pomników Historii. Obecnie znajduje się na niej ponad 100 najważniejszych zabytków w Polsce. Z województwa lubuskiego na prestiżowej liście są jeszcze park Mużakowski, klasztor w Gościkowie-Paradyżu i drewniany kościółek w Klępsku.

Poagustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu jest najbardziej znany z biblioteki. W średniowieczu znajdował się tam jeden z największych w Europie zbiorów ręcznie pisanych ksiąg. Gdy w 1810 r. zakon rozwiązano, najcenniejsze manuskrypty przeniesiono do Wrocławia. Dziś w bibliotece znajduje się kilka tysięcy ksiąg, a także m.in. kolekcja kilkusetletnich globusów. Wrażenie robi kopuła z freskami Georga Wilhelma Neunhertza, wnuka i ucznia Michaela Willmanna, nazywanego śląskim Rembrandtem. W bibliotece poaugustiańskiej panuje doskonała akustyka, jest to zasługa tzw. szeptanego sklepienia.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

W tym roku przy klasztorze powstała mała winnica, gdzie winorośl uprawia się dawną metodą palikową. Turyści, którzy przyjadą do Żagania, będą mogli najpierw zwiedzić Trakt Winny, a potem w winnicy dowiedzą się, w jaki sposób bracia zakonni w przeszłości uprawiali winorośl.

- Tradycja zatacza koło. Wino wraca do swojej kolebki - mówiła podczas otwarcia traktu Renata Wcisło.

Marcin Furtak: - Historia winiarstwa w Żaganiu jest ściśle związana z historią tego klasztoru. Kanonicy regularni, czyli augustianie, zostali przeniesieni do Żagania pod koniec XIII w. z Nowogrodu Bobrzańskiego. W kronikach są wzmianki, że w Nowogrodzie uprawiali winorośl. Przypuszczamy, że przenieśli tę umiejętność tutaj. I chociaż nie udało się nam odnaleźć takich wzmianek w starych kronikach, to podczas adaptacji piwnic natrafiliśmy na pozostałości po metalowej łopatce winiarskiej, która służyła winogrodnikom przy uprawie winorośli.

Ksiądz Władysław Tasior, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zarządca zespołu klasztornego, tłumaczy, że wino było zawsze potrzebne w Kościele do celów liturgicznych. - Tam, gdzie były klasztory, tam musiało pojawić się wino. W średniowieczu nie było tak łatwo sprowadzić je z innych miejscowości, więc zakonnicy musieli wytwarzać je na miejscu, wcześniej niezbędne było posadzenie winorośli - opowiada.

Ks. Władysław Tasior: - Kiedy zaczęliśmy porządkować piwnice, mogliśmy odkrywać ich potencjał. Marcin Furtak najpierw zwrócił się z prośbą o możliwość leżakowania wina w jednym piwnicznym pomieszczeniu. Później wspólnie doszliśmy do wniosku, że warto zagospodarować i udostępnić też trzy kolejne piwnice, tworząc Winny Trakt.

Marcin Furtak: - Zależy mi na tym, żeby po prostu produkować dobre wino. Takie, do którego chcą wracać ludzie. To z myślą dla nich stworzyliśmy sale degustacyjne. Mam też nadzieję, że za kilka lat powstanie pierwsze wino z przyklasztornej winnicy.

Winny Trakt w Żaganiu Fot. Jan Mazur

Mariusz Grabowy, właściciel zielonogórskiego biura podróży Mega Tours, uważa, że miejsca takie jak Winny Trakt są w województwie lubuskim na wagę złota. - Wciąż brakuje miejsc, gdzie turyści mogliby skosztować wina w historycznych obiektach. To w Żaganiu jest jednym z najbardziej klimatycznych - mówi.

Grabowy podkreśla, że chociaż Zielona Góra ma wiele historycznych obiektów winiarskich, jest problem z ich dostępnością dla turystów. Prawie 240-letnia piwnica przy ul. Wodnej, jedyna tego typu w Polsce, na co dzień jest zamknięta. Można ją zwiedzić jedynie od czasu do czasu. Podobnie jest z wieloma innymi piwnicami winiarskimi w mieście. Choć można oprowadzić wycieczkę po Palmiarni, nie można wejść do znajdującej się tam piwniczki domu winiarskiego Augusta Gremplera. Piwniczka należy do Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego, które otwiera ją jedynie przy okazji swoich spotkań.

Winiarstwo w Żaganiu różniło się znacznie od tego w Zielonej Górze, winiarskiej stolicy regionu. Uprawa winorośli w Żaganiu była charakterystyczna dla tej części Europy. Zajmowali się nią głównie zakonnicy, a w XIX w. największą winnicę w mieście, książęcą, założyła księżna Dorota Talleyrand-Perigord. W Zielonej Górze dominował natomiast śródziemnomorski typ uprawy winorośli. Było bardzo wiele małych winnic, których właścicielami byli zwykli mieszczanie.

- Oczywiście, w innych rejonach Niemiec również produkowano wino, np. w Saksonii i Turyngii, ale odbywało się to na innych zasadach. Tamtejsze wielkie winnice należały albo do klasztorów, albo do szlachty, natomiast w Zielonej Górze panowała kultura śródziemnomorska. Istniało bardzo dużo małych winnic, należących do bardzo wielu osób. Winiarstwem zajmowała się rzeczywiście lwia część miasta i jego mieszkańców - ocenia Wojciech Bosak, znawca winiarstwa, który regularnie przyjeżdża na Winobranie do Zielonej Góry.