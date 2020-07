Tauron Speedway Euro Championship, rozgrywany w czasie epidemii koronawirusa, jest wyjątkowy. Mamy pięć turniejów finałowych, wszystkie w lipcu i tylko w Polsce. Zmagania zakończą się w środę, 29 lipca na toruńskiej Motoarenie.

We wcześniejszych trzech finałach wyjątkową historię napisał Duńczyk Leon Madsen, bo jako pierwszy trzy razy z rzędu zwyciężał. Wystarczył jednak jeden nieco gorszy występ, na trudnym torze w Gnieźnie i rywal z Wielkiej Brytanii to wykorzystał, odrobił straty do Duńczyka z nawiązką. Madsen za niespełna tydzień będzie musiał ostro powalczyć, aby sięgnąć po złoto. Przypomnijmy, że mistrz Europy otrzyma dodatkową, świetną nagrodę - przepustkę do Grand Prix 2021.