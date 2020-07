O tym, by rozpocząć poszukiwania Józefy K., dopominali się pracownicy opieki społecznej w Skwierzynie. Tłumaczyli policjantom, że sąsiedzi niepokoją się, bo 64-latki od dawna nie widać w miasteczku. Tadeusz W., o cztery lata starszy partner, zapewniał, że kobieta wyjechała na święta do rodziny w Gorzowie. Mimo że była już połowa stycznia, a kobieta nadal nie wracała, mężczyzna bagatelizował jej zaginięcie. Przedstawiał różne scenariusze powrotu kobiety, a że te były na tyle niespójne, policjanci rozpoczęli poszukiwania. Zaczęli od przeszukania domu pary. I znaleźli… kawałki ludzkiego ciała. 68-latek pociął je siekierą, piłą, kości rozłupał młotkiem. Fragmenty ciała ukrył w drewutni.

Pozbyć się zwłok

Niestety w szopie nie znaleziono całego ciała. Mężczyzna część zdążył wyrzucić. Rozpoczęto makabryczne poszukiwania fragmentów ludzkiego ciała w całej okolicy. Policjanci przeczesywali parki, śmietniki, zakamarki, w których 68-latek mógł ukryć zwłoki. Poszukiwania zakończono w Warcie, bo właśnie tam konkubent wyrzucał ciało.

Mężczyzna twierdził, że nie zabił partnerki. Umarła sama w fotelu. Chciał pozbyć się zwłok jedynie po to, by przejąć jej rentę.

Do pracy zaangażowano specjalnie wyszkolone psy, które wykrywają zwłoki ludzkie, jednak i to nie przyniosło efektów. Przełomem w sprawie nastąpił po kilku dniach, kiedy zatrzymany mężczyzna przyznał się do poćwiartowania ciała kobiety i wskazał miejsce, w którym wyrzucił szczątki do rzeki.

Mężczyzna został aresztowany początkowo na trzy miesiące. W tym czasie biegli lekarze ustalali przyczynę śmierci. Nie potrafili jednak orzec, jak w ogóle doszło do śmierci. Ciało było zbytnio podzielone na fragmenty. Nawet gdy odnaleziono głowę i ręce.

Zarzuty bez morderstwa

68-latkowi przedstawiono trzy zarzuty: nieudzielenia pomocy, znieważenia zwłok ludzkich i podrabiania podpisów na rentowych fiszkach. W lipcu, gdy skończył się drugi areszt, prokurator chciał, by mężczyzna w izolacji przesiedział kolejne trzy miesiące. Na to jednak nie zgodził się Sąd Okręgowy w Gorzowie, gdzie adwokat mężczyzny złożył zażalenie i wygrał. Mężczyzna nie może jednak wyjeżdżać z kraju i musi co kilka dni meldować się na komisariacie policji. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.