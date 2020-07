Ten fragment ul. Sikorskiego zostanie dopuszczony do ruchu kołowego w obu kierunkach. Jadąc od ul. Chrobrego, kierowcy zostaną jednak skierowani w jednokierunkową ul. Kosynierów Gdyńskich, którą dojadą do ul. Estkowskiego.

Nie ulegnie jeszcze zmianie organizacja ruchu na ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Dworcowej i Orląt Lwowskich do Kosynierów Gdyńskich. W dalszym ciągu są tam prowadzone prace.

Przypomnijmy: dokładnie przed tygodniem oddano do użytku odcinek ul. Sikorskiego od ul. Pocztowej do Garbary. Został on dopuszczony do ruchu w obu kierunkach.