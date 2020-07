Złotego gola dla przygotowujących się do występów w trzeciej lidze warciarzy zdobył napastnik Paweł Krauz, po akcji siejącego popłoch na boku boiska Radosława Mikołajczaka. Problem w tym, że doświadczony, klasowy pomocnik, który w przeszłości grał na zapleczu ekstraklasy w barwach GKP Gorzów, nie dotrwał nawet do końca pierwszej połowy. Zszedł z kontuzją i został zastąpiony przez Alana Błajewskiego. Ten ostatni niedawno zamienił Stilon na Wartę, co strasznie nie spodobało się u niebiesko-białych.

Środa, 22 lipca 2020 r. 1/4 Lubuskiego Pucharu Polski: Stilon Prosupport Gorzów - Warta Gorzów 0:1 (0:1) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. Stilonowcy kończyli pucharowe, ćwierćfinałowe starcie z dużym niedosytem. Nawet trener Warty Paweł Wójcik przyznał, że... - W drugiej połowie gospodarze zwyczajnie z nami jechali. Jesteśmy na trochę innym etapie przygotowań. Walczymy o puchar, ale wszystko, co najważniejsze, czyli walka o jak najlepszy wynik w trzeciej lidze, zaczyna się dla nas 2 sierpnia. Dlatego wciąż mocno trenujemy, nogi są ciężkie. Duży plus, że dzisiaj umiejętnie potrafiliśmy się obronić. Utrzymać do końca jednobramkową przewagę. Słupki, poprzeczki... W warciańskiej bramce wszystko było obstrzeliwane. Z bardzo dobrej strony pokazał się również nowy golkiper tej drużyny Jakub Kosiorek. - Zwyczajnie też zabrakło nam odrobiny szczęścia, dlatego to jednak Warta gra dalej. My pokazaliśmy, że mamy sposób na grę, potrafimy go realizować, stwarzać sobie okazję. Tylko żeby coś jeszcze wpadło. Życzyłbym sobie, abyśmy w naszej lidze już od soboty dominowali rywali, tak jak w tym pojedynku przycisnęliśmy trzecioligowca - podsumował Kamil Michniewicz, szkoleniowiec Stilonu. W innych ćwierćfinałach, Piast Karnin wysoko przegrał u siebie z trzecioligową Lechią Zielona Góra, Polonia Słubice pokonała po dogrywce Dąb Przybyszów, a najłatwiej awans do półfinałów zdobyła Carina Gubin, bo Czarni Żagań nie skompletowali składu i oddali mecz walkowerem. REKLAMA W półfinałach, które odbędą się w środę, 29 lipca, warciarze zmierzą się z Polonią w Słubicach, a Carina Gubin zagra z Lechią Zielona Góra. Wcześniej, bo już w najbliższą sobotę, sezon ligowy zaczną stilonowcy. Pierwsze spotkanie grają z Ilanką w Rzepinie. STILON PROSUPPORT GORZÓW - WARTA GORZÓW 0:1 (0:1) REKLAMA BRAMKA: Krauz (15.) STILON: Łodej - Kunowski, Nidecki, Majerczyk, Łaźniowski - Surmaj (80. min Borawski), Wiśniewski, Ograbek (61. min Kaczmarczyk), Maliszewski (77. min Trybuś), Kurlapski - Taranenko. WARTA: Kosiorek - Gołdyn, Grudziński, Siwiński, Stawikowski - Ufir (72. min Ł. Zakrzewski), Ławniczak, Kasprzak (67. min Szałas), Mikołajczak (38. min Błajewski) - D. Zakrzewski (64. min Posmyk), Krauz (90. min Poniedziałek). WYNIKI ĆWIERĆFINAŁÓW LUBUSKIEGO PUCHARU POLSKI: STILON PROSUPPORT GORZÓW (IV liga) - WARTA GORZÓW (III liga) 0:1 (0:1)

Piast Karnin (liga okręgowa) - Lechia Zielona Góra (III liga) 0:4 (0:2)

Polonia Słubice (IV liga) - Dąb Przybyszów (IV liga) po dogrywce 1:0 (0:0, 0:0)

Carina Gubin (IV liga) - Czarni Żagań (IV liga) 3:0 (walkower)