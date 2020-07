Bony miały trafić do tych firm z północy i południa woj. lubuskiego, które odczuły kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Na pomoc od marszałka przeznaczono 30 mln zł. Pieniądze miały nieść "impuls rozwojowy" w ramach pomocy lokalnej gospodarce, która ucierpiała przez epidemię koronawirusa. Do zdobycia było od 30 do 200 tys. zł, w zależności od wielkości firmy.

Zgodnie z umowami na południu konkurs miała przeprowadzić Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL), a na północy - Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.