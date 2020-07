GE Healthcare we współpracy z firmą JMP Medical dostarczyło do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie nowoczesny kontener medyczny, w którym zainstalowano 128-warstwowy tomograf komputerowy. Urządzenie to pozwoli zwiększyć potencjał diagnostyczny placówki. Dzięki innowacyjnym technologiom, które wchodzą w skład wyposażenia nowego aparatu TK, szpital zapewni najwyższy poziom diagnostyki obrazowej pacjentom, u których wymagane jest wykonanie wielu skanów lub ich częste powtarzanie.

- Pracownia zlokalizowana przy gorzowskim szpitalu jest w pełni funkcjonalna i zapewnia komfort pacjentom oraz personelowi. Umieszczenie tomografu komputerowego w zewnętrznym module gwarantuje w okresie pandemii najwyższy poziom bezpieczeństwa dla osób pozostających w placówce i do niej przybywających. Rozwiązanie to pozwala także w krótkim czasie zwiększyć liczbę badań – do uruchomienia zewnętrznej pracowni wystarczy jedynie energia elektryczna, a rozpoczęcie rutynowej pracy możliwe jest już po kilku godzinach od dostarczenia modułu na miejsce docelowe – mówi Michał Pigłas, prezes firmy JMP Medical, która była generalnym dostawcą całej pracowni. Tomograf zainstalowany w zewnętrznym kontenerze został wyposażony w zaawansowane oprogramowanie, pomagające w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Oprogramowanie Lung VCAR oraz Thoracic VCAR to kluczowe zautomatyzowane aplikacje, dzięki którym lekarze radiolodzy w precyzyjny i szybki sposób są w stanie ocenić zmiany chorobowe w płucach, a tym samym potwierdzić lub wykluczyć zmiany, wskazujące na zakażenie COVID-19. Tomograf Revolution EVO wyposażono także w technologie umożliwiające sprawne zarządzanie dawką promieniowania oraz poprawienie wykrywalności zmian o niskim kontraście, co oznacza, że sprawdzi się on w przypadku konieczności kilkakrotnego wykonania badania. Produkcja sprzętu oraz budowa kontenera trwały jednocześnie, a po dostarczeniu modułu na docelowe miejsce, przeprowadzono instalację i kalibrację tomografu. REKLAMA Pracownia została przygotowana i wyposażona w taki sposób, by zapewnić komfortowe warunki dla pacjentów, a także odpowiednie środowisko pracy dla personelu medycznego. Na jednej ze ścian zamontowano grafikę przedstawiającą panoramę Gorzowa z widokiem na Wartę, a na suficie znalazła się pomagająca uspokoić pacjenta iluminacja, imitująca błękitne niebo. Pomieszczenie wyposażono także w mechaniczną wentylację i klimatyzację oraz węzeł sanitarny z toaletami. – Choć pracownia znajduje się na zewnątrz placówki, to działa tak samo jak standardowa szpitalna pracownia tomograficzna i jest w pełni bezpieczna zarówno dla pacjentów, personelu, jak i umieszczonego w niej sprzętu. Dzięki innowacyjnym technologiom nowy aparat TK zapewni gorzowskiemu szpitalowi wysoką jakość diagnostyki obrazowej, przy mniejszej ekspozycji pacjenta na promieniowanie. Nowoczesne systemy rekonstrukcji dają też możliwość ograniczenia liczby artefaktów, czyli wad obrazu oraz polepszenia jego jakości – opowiada Grzegorz Gryszkiewicz, Menedżer Produktowy Tomografii Komputerowej GE Healthcare, Europa Północno-Wschodnia.