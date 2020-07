Jak informuje Robert Surowiec, pacjentka miała 90 lat i trafiła do szpitala zakaźnego w Gorzowie w ciężkim stanie. - Cały zespół szpitala robił, co mógł, by uratować jej życie. Niestety tym razem przegrali tę nierówną walkę. To dla nas ogromna tragedia. Każda śmierć to moment, z którym nie możemy się pogodzić. Tak jest i tym razem. Rodzinie, przyjaciołom w imieniu całego szpitalnego zespołu składam najszczersze wyrazy współczucia - pisze wiceprezes szpitala.

To już druga osoba, która zmarła na COVID-19 w Lubuskiem. We wschowskim Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 12 lipca wirusa zdiagnozowano u 42 pacjentów i pracowników, potem u kolejnych dziewięciu pacjentów i dwóch pracownic zakładu. Zmarła wtedy też jedna z pacjentek. 91-latka, która miała choroby współistniejące.