W całej Polsce ankietowanych było 100 tys. uczniów ze 158 szkół. My też poświęciliśmy cały czerwiec, aby sprawdzić, która szkoła w naszym województwie jest najbardziej tolerancyjna. Pytaliśmy o równouprawnienie płci, osób LGBT, osób różnych wyznań, ras i pochodzenia. W naszym regionie w badaniu wzięło udział 811 uczniów z siedmiu lubuskich szkół – poinformowała Wiktoria Lasota z lubuskiego Przedwiośnia.

Młodym z Przedwiośnia wyszło, że w rankingu na tolerancyjną szkołę na pierwszym miejscu jest I LO w Gorzowie, na drugim miejscu I LO w Sulęcinie i następnie I LO we Wschowie.

W kwestii równouprawnienia na podium znalazły się: I LO w Gorzowie, a z nim I LO we Wschowie i I LO w Sulęcinie. Największa tolerancja wobec osób LGBT jest – według ankiet – w I LO w Gorzowie, a za tą szkołą plasują się liceum w Sulęcinie i II LO w Gorzowie. Najwięcej przeciwników ksenofobii jest w I LO w Gorzowie (81 proc.), w I LO w Sulęcinie 80 proc. i w II LO w Gorzowie (79 proc.).

Przedwiośnie zadawało też 32 pytania podzielone na cztery kategorie: o dyskryminację ze względu na płeć, dyskryminację osób LGBT wśród uczniów, dyskryminację LGBT wśród nauczycieli, dyskryminację ze względu na kolor skóry, religię, pochodzenie. – Dyskryminowanych ze względu na płeć jest 20 proc., to bardzo dużo. Osoby LGBT czują się dyskryminowane wśród swoich rówieśników w 14 proc. a wśród nauczycieli aż w 10 proc. Ponad 15 proc. czyje się dyskryminowane ze względu na kolor skóry, religię – mówi Wiktoria Lasota. – W warsztatach antydyskryminacyjnych brało udział tylko 27 proc. ankietowanych w lubuskich szkołach. Wkrótce złożymy wniosek do prezydentów Gorzowa i Zielonej Góry, a także marszałek województwa.

Dziąłaczki Stowarzyszenia Przedwiośnie prezentują wyniki ankiet wśród uczniów szkół średnich na temat tolerancji i dyskryminacji Fot. DARIUSZ BARAŃSKI

Przedstawimy wyniki rankingu i poprosimy o organizowanie warsztatów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, seksualnej i antyprzemocowej we wszystkich szkołach lubuskich. Takie zajęcia to pierwszy krok w zapobieganiu dyskryminacji w szkołach – zapowiada działaczka Przedwiośnia.

– Szkoła ma przygotowywać do życia w społeczeństwie. Ale ja nie wyobrażam sobie życia w ksenofobicznym społeczeństwie. Ludzie zawsze byli, są i będą różni. I nie możemy pozwolić na przemoc wobec inności. Dlatego o poszanowaniu wszystkich powinno się uczyć w szkole. Ankiety, które przeprowadziliśmy, jasno pokazują, że jest wiele do zrobienia – dodaje Dagmara Góraczewska z gorzowskiego Przedwiośnia.

A co pokazują ogólnopolskie wyniki ankiet Przedwiośnia? Otóż 77 proc. ankietowanych nie ufa psychologowi/nauczycielowi w kwestii powiedzenia o doświadczaniu dyskryminacji, 84 proc. osób nie otrzymało potrzebnego wsparcia po zgłoszeniu przypadku dyskryminacji, 62 proc. uczniów szkół średnich twierdzi, że w ich podręcznikach przedstawiciele poszczególnych płci są prezentowani stereotypowo, natomiast aż 91 proc. badanych nie brało udziału w zajęciach o mowie nienawiści i dyskryminacji.

Młodzież apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie do podstawy programowej rzetelnej edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. – Chcemy, aby władze w końcu zajęły się dyskryminacją w szkołach. Właśnie szkoła to miejsce, w którym trzeba zacząć być otwartym i tolerancyjnym – stwierdza Wiktoria Lasota.