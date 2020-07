UZ z roku na rok jest coraz wyżej w rankingu uczelni akademickich. W 2017 r. był notowany na miejscach 51-60, w 2018 r. na 50., a w ubiegłym roku na 42. miejscu. W tym roku uczelnia znalazła się na 37. pozycji.

Zgodnie z rankingiem wg grup kryteriów, UZ w grupie „Publikacje 2020” zajmuje bardzo wysokie 4. miejsce. W grupie „Efektywność naukowa” - 23., „Umiędzynarodowienie” - 33., „Warunki kształcenia” - 40, „Absolwent na Rynku Pracy” - 48.

A które uczelnie są w czołówce? Podium otwiera Uniwersytet Jagielloński. Wyprzedził Uniwersytet Warszawski, który 1. miejsce zajął w 2019 r. Na najniższym stopniu podium jest Politechnika Warszawska.

Z kolei gorzowską akademię w tym samym rankingu umieszczono na miejscach 90-100. Zajęła za to 1. miejsce w rankingu publicznych uczelni zawodowych. Drugie miejsce przypadło PWSZ w Kaliszu, a trzecie Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

W trzecim zestawieniu, przygotowanym dla uczelni niepublicznych, nie znajdziemy placówki z woj. lubuskiego. Od kilku lat najlepsze są Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie i Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

To 21. edycja rankingu. - Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi (uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, PWSZ i kierunków studiów), w których analizowanych jest łącznie 29 wskaźników pogrupowanych w siedem kryteriów. Opierają się one na danych z wielu źródeł - informuje fundacja.

Szczegółowy ranking i kryteria oceniania znajdziemy TUTAJ.