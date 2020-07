W jego rodzinnym Gorzowie atak na Superligę ostatecznie się nie udał, choć parę lat temu, gdy piłka ręczna odrodziła się pod skrzydłami Stali, takie były plany i marzenia.

- Nie mogłem pogodzić się na stałe zaciągnięcie ręcznego hamulca, a to się teraz dzieje - powiedział na koniec trener Molski. - Cztery lata ze Stalą Gorzów to naprawdę fajny czas. Dużo wyrzeczeń i pracy, ale również bardzo dużo satysfakcji. Wierzyłem, że piłka ręczna w tym klubie, w barwach właśnie tej organizacji, osiągnie coś dużego, spełni marzenie mojego Gorzowa, bo przecież jestem gorzowianinem, o powrocie do ekstraklasy. Interesuje mnie ambitny cel i budowanie. Na stagnację i odcinanie kuponów zgodzić się nie potrafię.