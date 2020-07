Pandemia w sposób wyjątkowy pokazała nam, jak kruche są plany, gdy wokół zamiera normalne życie. W szczególny sposób dotyczy to kultury. Niemal jak na wojnie. Stare rzymskie powiedzenie brzmi „inter arma silent musae”, co w tłumaczeniu znaczy „w czasie wojny milczą muzy”. Faktycznie, czas koronawirusa, co odczuliśmy w postaci ograniczeń znanych z czasu stanu wyjątkowego, zatrzymał nie tylko Polskę, ale także cały świat. W sposób szczególny dotknęło to instytucje kultury: filharmonie, opery, teatry, estradę, muzea. Odwołano liczne ciekawe wydarzenia kulturalne. Dziś powoli życie wraca do normy. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej zaprosi melomanów z Drezdenka i okolic na XXV Letnie Spotkania Kameralne Drezdenko 2020.

Czytaj także: Co jakiś czas, o ile jest to możliwe, staramy się pokazać na koncertach element lokalny. W tym roku zaprezentujemy poezję ks. Jerzego Hajdugi, a akompaniować mu będzie skrzypaczka z Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia, Malwina Kotz. Przypomnę, że już kiedyś poezję Jerzego prezentowaliśmy z fortepianem. Tamten koncert nagrano na płytę zatytułowaną „Coraz ciszej". Szkoda, że i z tych koncertów nie będziemy mogli nagrać płyty. Jak już jednak wspomniałem, pandemia ograniczyła nasze możliwości finansowe. CZYTAJ TAKŻE: Na kolejnym spotkaniu zabrzmi głos młodziutkiego, ale już znakomitego barytona Szymona Mechlińskiego, laureata drezdeneckiego Konkursu Wokalnego sprzed kilku lat. Szymon Mechliński zebrał potem jeszcze laury na innych prestiżowych konkursach, a od niedawna występuje w kilku znakomitych teatrach operowych Europy. W sezonie 2020/2021 usłyszą go melomani słynnej mediolańskiej La Scali. Nie mam wątpliwości, że jego występ w Drezdenku będzie to „wisienka na torcie". Choć… nie jedyna! W trakcie naszych wspólnych ustaleń okazało się, że duety pan Szymon zaśpiewa z … Piotrem Buszewskim, także bardzo młodym, ale niezwykle utalentowanym tenorem. Kiedy usłyszałem kilka arii w wykonaniu pana Piotra, zdębiałem. Nie mam wątpliwości, że już niedługo będzie ozdobą najlepszych teatrów operowych świata i, podobnie jak pan Szymon, dumą Polski. Przypomnę, że te wszystkie perełki wokalne wybiera dla nas pan Jarosław Bręk, dyrektor artystyczny festiwalu. Potem, zarówno w Drezdenku, jak w Krzyżu Wlkp., artyści z Sinfonii Varsovii zagrają „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego ze znaną i niezwykle cenioną skrzypaczką Celiną Kotz. Każdą z czterech części tego cyklu koncertów skrzypcowych poprzedzi deklamacja wiersza zapowiadającego każdą z pór roku. Ponoć autorem tych sonetów był sam mistrz Vivaldi. Sponsorem tego koncertu jest PGNiG. REKLAMA Na pozostałe koncerty złożą się występy kolejnych utalentowanych artystów. Festiwal otworzy laureatka Konkursu Wokalnego w Drezdenku pani Ewa Dziedzina obdarzona pięknym sopranem, o czym mogliśmy się przekonać podczas gali finałowej konkursu. Przy fortepianie towarzyszyć im będzie pan Szymon Chorobiński. Miała też zaśpiewać pani Anna Alexandrowicz, jednak choroba uniemożliwiła jej przyjazd do Drezdenka. Zmieniliśmy więc solistę, instrument i repertuar. Usłyszymy Damiana Kurka, trębacza grającego w filharmonii w Poznaniu. Artyści na jubileusz Stowarzyszenie uroczyście obchodzi 25-lecie i z tej okazji chcemy pokazać publiczności wszystkich artystów tworzących Radę Programową. A należą do muzycznej czołówki nie tylko polskiej, ale i europejskiej, każdego z nich podziwiano w Warszawie, Nowym Jorku, Pekinie, Londynie, Berlinie czy Madrycie. Przed publicznością Drezdenka i Krzyża (w obu tych miasta odbywają się koncerty) prezentują się regularnie, ale tym razem okazja jest przecież wyjątkowa. Kolejne dwa koncerty będą więc z ich udziałem. Najpierw Amelia Maszońska i Piotr Szychowski, a festiwal zamknie arcydzieło Franciszka Schuberta „Winterreise” w wykonaniu Jarosława Bręka i Marcina Sikorskiego przeniesione z Zamku Królewskiego w Warszawie. Amelia Maszońska Fot. Materiały prasowe Miałem okazję być na tym koncercie i już dziś pozwolę sobie na podzielenie się moimi wrażeniami. Gdy przed publicznością stają dwie wielkie postaci polskiej kultury, to efekt musi być znamienity. Jarosław Bręk posiada głos o niesamowitej barwie i sile. Gdy do tego nałożymy niezwykłą wrażliwość i mistrzostwo Marcina Sikorskiego, to mamy ucztę na najwyższym światowym poziomie. Koncert ten będzie nagrywany, stąd pojawi się również na żywo w internecie na stronie naszego stowarzyszenia. Środki na ten koncert otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury w ramach projektu „Kultura w sieci”. To właśnie Jarosław Bręk jest dyrektorem artystycznym festiwali w Drezdenku i Krzyżu Wlkp. REKLAMA W tym roku kolejne osoby związane z naszym stowarzyszeniem zostaną wyróżnione przez marszałków województw i przez ministra kultury. Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” otrzymają Katarzyna Waśko i Ryszard Szydełko. Oboje współorganizują festiwal w Krzyżu Wlkp. Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” otrzyma pochodząca z Zielonej Góry Amelia Maszońska, czołowa skrzypaczka młodego pokolenia i jedyna Lubuszanka, która dotarła w Konkursie Wieniawskiego do półfinału. Nie wspomnę o sukcesach w innych konkursach równie prestiżowych. Obie nasze skrzypaczki Celina Kotz i Amelia Maszońska zostały wyróżnione przez ministra kultury listem gratulacyjnym za działalność promującą kulturę polską. * Wiesław Pietruszak – pedagog, instruktor harcerski, po 1989 r. polityk, radny Drezdenka, a także wicestarosta strzelecko-drezdenecki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum, od ponad 20 lat organizator Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Drezdenku. XXV Letnie Spotkania Kameralne w Drezdenku Fot. Materiały prasowe