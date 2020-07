12 pacjentów pochodzi z powiatu świebodzińskiego, po sześciu z powiatów strzelecko-drezdeneckiego i wschowskiego, a jego z powiatu nowosolskiego. Łącznie w Lubuskiem mamy 309 zakażonych od początku epidemii.

– Do naszego szpitala dowieziono pięciu kolejnych pacjentów z wynikiem dodatnim z powiatu świebodzińskiego. Traktujmy sprawę poważnie, bo wirus jak widać nie odpuszcza. Mamy sporą grupę pacjentów, ale także ciągle rezerwę na nawet 100 miejsc. Mam nadzieję, że nigdy nie trzeba będzie z nich korzystać – przekazał Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 155 osób, jedna osoba niestety zmarła. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 803, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 50. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 337.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1560 łóżek i 67 respiratorów. Ponad 89 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 19 lipca. Do tej pory wyzdrowiały 30 292 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: