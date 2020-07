Pałac w Lubniewicach pod Sulęcinem jest dość młody, ma nieco ponad sto lat. W latach 1909–1911 nad malowniczym jeziorem Lubiąż postawił go Carl Friedrich Ernst Edward von Waldow-Reitzenstein. Projekt rezydencji zlecił aż trzem architektom z Berlina. Nazwał ją Nowym Zamkiem, w przeciwieństwie do Starego Zamku (przypominającego zdecydowanie bardziej dworek niż potężne gmaszysko), który już wcześniej stał po drugiej stronie jeziora.

Choć budynek nazywano zamkiem, Stanisław Kowalski, były wojewódzki konserwator zabytków, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z pałacem. – Każdy właściciel może nazwać swoją rezydencję po swojemu, ale nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia architektury jest to pałac – tłumaczy.

Zwraca uwagę, że trudno tu o konkretny styl. – Trochę na siłę można powiedzieć o nim, że jest eklektyczny, ale to też nie będzie do końca prawdziwe – tłumaczy. W literaturze można znaleźć informację, że jest to rezydencja neorenesansowa.

Wrażenie robi park. Oprócz dębów, buków czy platanów rosną w nim m.in. perełkowiec japoński czy jodła balsamiczna. Jest też pomnik przyrody – grab dębolistny.

Zwiedzajcie

W 2013 r. właścicielem rezydencji został Jan Lubomirski-Lanckoroński. To prawnik, który zajmuje się m.in. restytucją dóbr rodzinnych. Jest też prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich, dba o spuściznę po swoich arystokratycznych przodkach. W ub. roku zajął 100. miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Jego majątek szacowano na 369 mln zł.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Kolorowe gazety i portale plotkarskie rozpisywały się o nim, gdy był mężem Dominiki Kulczyk, córki Jana Kulczyka. Para rozwiodła się kilka lat temu.

REKLAMA

Lubomirski-Lanckoroński robi wszystko, by rezydencja przypominała o dawnej świetności arystokratycznego rodu, z którego się wywodzi. Nazwał ją nawet Zamkiem Książąt Lubomirskich.

Wkrótce pałac będą mogli zwiedzać turyści. Ostatni raz byli tam ponad 20 lat temu. Lubomirski-Lanckoroński, a także jego narzeczona Helena Mańkowska, postanowili udostępnić rezydencję gościom. Mają też nadzieję, że wpływy z biletów pozwolą na dalsze prace remontowe.

Po pałacu gości oprowadzą przewodniczki z Fundacji Książąt Lubomirskich, zwiedzanie potrwa około godzinę.

REKLAMA

Dziennikarzy, którzy jako pierwsi zwiedzili rezydencję, oprowadzał sam właściciel. W dawnej sali muzycznej przybliżył historię swojego pradziadka, księcia Władysława Lubomirskiego. – Był mecenasem sztuki i kompozytorem. Niezwykle lubił muzykę. To była jego druga największa pasja oprócz koni. Był protektorem, dzisiaj byśmy powiedzieli, że sponsorem, m.in. Karola Szymanowskiego, Artura Rubinsteina czy Grzegorza Fitelberga. Pierwsze koncerty Rubinsteina odbywały się zresztą właśnie w pałacu mojego pradziadka – opowiadał.

Lubomirscy zorganizowali już dwa festiwale im. Władysława Lubomirskiego, w przyszłym roku ma odbyć się kolejny. – Do tej pory gościł w Krakowie, Warszawie, Łańcucie, Lublinie i Lwowie. Kto wie, może kiedyś uda się zorganizować go w Zielonej Górze – mówił właściciel pałacu.

Lubomirski-Lanckoroński planuje sprowadzić do sali muzycznej pałacu fortepian. Przed wojną również znajdował się w tym miejscu.

Królewskie opowieści

Właściciel sporo czasu poświęcił związkom Lubomirskich z władcami Polski. Szczególnie chwalił Stefana Batorego, przy jego portrecie zatrzymał się na dłużej. – To król, który był bardzo bliski naszej rodzinie, dzięki niemu staliśmy się w tamtym czasie obrzydliwie bogaci. Dał w zarządzanie Sebastianowi Lubomirskiemu, czyli mojemu pra, pra, pra... dziadkowi, kopalnię soli w Wieliczce, która zapewniała około jedną trzecią całego budżetu Rzeczypospolitej. To działało trochę na takiej zasadzie, że król powiedział: „Tyle masz mi dać, a resztę możesz sobie zachować” – mówił.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Zupełnie inne zdanie miał Lubomirski-Lanckoroński o Janie Kazimierzu. – Nie lubię go. To straszna świnia – mówił. – Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu zawdzięczał wszystko: koronę, wojsko, wypędzenie z Polski Szwedów, Rosjan i Siedmiogrodzian. Mój przodek był właściwie jedynym magnatem, który został przy królu, gdy inni go opuścili. Efekt był taki, że stał się w Polsce postacią za silną i żona króla Jana Kazimierza stwierdziła, że należy go unieszkodliwić. Musiał ratować się ucieczką. Rozpoczął rokosz Lubomirskiego – opowiadał.

Na piętrze pałacu można zobaczyć okazałą pamiątkę po przedwojennych właścicielach rezydencji, rodzie von Waldow. To kominek z ceramicznych płytek. – Teraz z wakacji przywozi się na pamiątkę jedną płytkę. Oni przywieźli z Grecji cały kominek – śmiał się Lubomirski-Lanckoroński.

Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej

Pałac w Lubniewicach – chociaż akurat o tym Lubomirski-Lanckoroński nie opowiadał – to również historia Michaliny Wisłockiej.

Od 1949 r. w rezydencji mieścił się dom wczasowy. Na jeden z turnusów do DW Zamek przyjechała Wisłocka. Seksuolożka z Warszawy była na życiowym zakręcie: właśnie rozstała się z mężem, kariera naukowa nie przynosiła jej satysfakcji.

Kadr z filmu ''Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej'' (fot Jarosław Sosiński / Watchout Productions) Kadr z filmu ''Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej'' (fot Jarosław Sosiński / Watchout Productions)

Nad jeziorem Lubiąż poznała Jurka, „zwykłego marynarza”, który w pałacu zatrudnił się jako kaowiec. Przeżyła z nim wielką wakacyjną miłość. Gdyby nie to erotycznie spełnione uczucie, nie powstałaby „Sztuka kochania”, bestsellerowy poradnik seksualny, w którym zaczytywały się miliony Polaków.

Trzy lata temu w „Sztuce kochania”, filmie o Wisłockiej, seksuolożkę zagrała Magdalena Boczarska, a Jurka Eryk Lubos. Część scen kręcono właśnie w Lubniewicach, w pałacu i nad jeziorem Lubiąż.

– Rozdaje pani kuracjuszkom prezerwatywy! Już się rozeszło! – zarzucał filmowej Wisłockiej dyrektor ośrodka. – A woli pan, żebym im potem skrobanki robiła? Lato sprzyja miłości – broniła się seksuolożka.

Dziś w lubniewickim Parku Miłości im. Michaliny Wisłockiej jest kładka wiodąca do pałacowego parku. Wiszą na niej kłódki z imionami lub inicjałami zakochanych. Jedną z pierwszych zawiesił prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog z Zielonej Góry.