Nareszcie! Na mecze o stawkę gorzowskich drużyn przez epidemię koronawirusa czekaliśmy długie miesiące, od listopada ubiegłego roku. Dziś w Skwierzyne mogło być zajęte co drugie miejsce na trybunach i wolnych, tych możliwych do użycia krzesełek nie widzieliśmy, bo fani ewidentnie byli spragnieni futbolowych emocji. W powietrzu częściej był wyczuwalny płyn do dezynfekcji niż zapach kobiecych perfum. To znak, że na koronawirusa cały czas musimy uważać, także na stadionach, na które na szczęście wróciliśmy.

Czytaj także: Nie żyje Dawid Dłoniak, były bramkarz Stilonu. W listopadzie skończyłby 40 lat W szatni stilonowcy założyli czarne opaski, a przed meczem mieliśmy minutę ciszy. Dawid Dłoniak to ikona Stilonu, w przeszłości grał także w Pogoni. Niestety wczoraj przedwcześnie od nas odszedł... Sam mecz toczył się przy bardzo dużej i spodziewanej przewadze gości, choć w pierwszej części swoje robił bramkarz Pogoni Wojciech Kosmala, a inne strzały stilonowców lądowały na poprzeczce (piękne uderzenie Kamila Ograbka) czy tuż obok bramki. Wtedy gospodarze mieli swoje dwie bardzo dobre okazje. Błażej Banaszak ich jednak nie wykorzystał. W pierwszej połowie jedynego gola dla gorzowian zdobył z rzutu karnego, podyktowanym po faulu na Myrosławie Taranence, kapitan zespołu Łukasz Maliszewski. REKLAMA Po przerwie worek z bramkami dla Stilonu rozwiązał się na dobre. Swoje trafienie ma także Sebastian Surmaj, którzy wzmocnił niebiesko-białych parę dni temu. W kilka minut klasyczny hat trick skompletował 19-letni Wojciech Kurlapski. Widzieliśmy, kto tu nie wyobraża sobie, aby zostać w czwartej lidze jeszcze najwyżej do następnej wiosny, a kto dopiero buduje zespół, osłabiony brakiem doświadczonych graczy. - Cieszy, że wygrywamy, ale twardo stąpamy po ziemi, bo wiemy, że od następnej soboty, gdy wystartuje nasza liga, każdy na Stilon, jako na faworyta rozgrywek, będzie się szykował. Pokażemy sobie błędy z pierwszej części, gdzie Pogoń mogła objąć prowadzenie czy potem wyrównać - tak podsumował mecz trener zwycięskiej ekipy Kamil Michniewicz. POGOŃ SKWIERZYNA - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:6 (0:1) REKLAMA BRAMKI: Maliszewski (29. z karnego), Surmaj (59.), Kurlapski trzy (67., 71., 75.), Koszuta (90.) STILON: Łodej - Kunowski, Nidecki, Majerczyk, Łaźniowski - Surmaj, Wiśniewski, Ograbek, Maliszewski, Kurlapski - Taranenko. Rezerwowi: Bukowski (bramkarz), Świerczyński, Kaczmarczyk, Trybuś, Koszuta, Borawski, Dziduch. Drużyna Warty Gorzów bez problemów wywalczyła awans do 1/4 na boisku A-klasowych Błękitnych Lubięcin, otwierając wynik meczu już w 1. minucie. Wtedy fajną akcję na gola zamienił jeden z nowych graczy na trzecią ligę, powracający do Gorzowa Radosław Mikołajczak (grał w przeszłości w GKP). W drugiej połowie hat trickiem popisał się 21-letni napastnik warciarzy Dominik Zakrzewski. BŁĘKITNI LUBIĘCIN - WARTA GORZÓW 1:5 (0:2) BRAMKI: Woźniak (73.) - Mikołajczak (1.), Krauz (30.), D. Zakrzewski trzy (69., 71., 90.) WARTA: Latek - Gołdyn, Wiejkuć, Siwiński, Stawikowski - Błajewski, Ławniczak, Kasprzak, Mikołajczak - D. Zakrzewski, Krauz. Rezerwowi: Kosiorek (bramkarz), Szałas, Ł. Zakrzewski, Tyszenko, Poniedziałek, Ufir, Grudziński. Oprócz Stilonu i Warty dzisiaj awans wywalczyły również drużyny Piasta Karnin, Dębu Przybyszów, Lechii Zielona Góra, Polonii Słubice i Cariny Gubin. W niedzielę w Żaganiu odbędzie się ostatni pojedynek 1/8 wojewódzkiego Pucharu Polski. Losowanie par ćwierćfinałowych zaplanowane jest na poniedziałek. WYNIKI I PROGRAM LUBUSKIEGO PUCHARU POLSKI: sobota, 18 lipca Pogoń Skwierzyna (IV liga) - STILON PROSUPPORT GORZÓW (IV liga) 0:6 (0:1)

Błękitni Lubięcin (klasa A) - WARTA GORZÓW (III liga) 1:5 (0:2)

Dąb Przybyszów (IV liga) - Spójnia Ośno Lubuskie (IV liga) 4:1 (2:0)

ZAP Syrena Zbąszynek (IV liga) - Lechia Zielona Góra (III liga) 1:3 (0:2)

Promień Żary (klasa okręgowa) - Polonia Słubice (IV liga) 0:2 (0:1)

Delta Smardzewo (klasa A) - Piast Karnin (klasa okręgowa) 2:3 (2:3)

Piast Iłowa (IV liga) - Carina Gubin (IV liga) 0:4 (0:1) niedziela, 19 lipca Czarni Żagań (IV liga) - Tęcza Krosno Odrzańskie (IV liga)