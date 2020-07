Pożar na „Jancarzu” mieliśmy 3 lipca. Zespół Stali rozgrywał wtedy mecz z Włókniarzem Częstochowa, po 10 wyścigach prowadził 32:28.

Przez zwarcie w rozdzielni prądu pojedynek został jednak przerwany i nie było szans, aby go dokończyć. Do dziś stadion nie może być w pełni użytkowany. Komisja Orzekająca Ligi już zdecydowała, że spotkanie gorzowian z częstochowianami trzeba powtórzyć.

Kiedy ten mecz ponownie się odbędzie? Na razie nie wiadomo. Tak samo jak nieaktualny stał się termin 28 lipca dla starcia w Gorzowie pomiędzy Stalą a Spartą Wrocław.

– Nie wiem, kto wymyślił ten termin. Wystarczyło się z nami skonsultować – powiedział Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzającego gorzowskim stadionem żużlowym. – Mówiliśmy o trzech tygodniach na odbudowanie rozdzielni, ale od momentu ogarnięcia całej papierologii. To jest zbyt poważna sprawa, aby się spieszyć. Trzeba wykonać odpowiednią ilość testów, aby za chwilę znów nie mieć problemu. Od początku myślałem, że bierzemy pod uwagę powrót do maksymalnego otwarcia stadionu na 9 sierpnia, czyli na mecz Stali z Motorem Lublin.

Stalowcy, którzy bez żadnej zdobyczy zamykają tabelę PGE Ekstraligi, do tej pory rozegrali tylko jeden pojedynek na swoim torze i trzy na wyjazdach. W najbliższych dniach pojadą jeszcze w Grudziądzu – 26 lipca, a także w Lesznie – 31 lipca. Wtedy w końcu wrócą na swój stadion, gdzie do 11 września – w pięć tygodni – rozegrają aż sześć meczów. W żużlu własny tor to duży atut. Mamy nadzieję, że na „Jancarzu” żółto-niebiescy jeszcze porządnie poprawią swoją pozycję w ekstraklasie i zapewnią sobie pewne utrzymanie.

W jedynym meczu szóstej kolejki, który udało się rozegrać w terminie, Motor rozgromił u siebie GKM Grudziądz 58:32, a więc najbliższego rywala żużlowców Stali. Grudziądzanie mają takie same kłopoty jak my. Słabo jadą Nicki Pedersen, Przemysław Pawlicki i Krzysztof Buczkowski, brakuje odpowiedniej mocy juniorów. Za tydzień będziemy mieli okazję, aby zamienić się z GKM miejscami.

REKLAMA

Spotkanie Leszna z Zieloną Górą odbędzie się we wtorek 28 lipca, a Rybnik z Częstochową zmierzą się w czwartek 30 lipca. Jak pisaliśmy wyżej, termin pojedynku Stal – Sparta nie jest jeszcze znany.

WYNIK Z 6. KOLEJKI:

piątek, 17 lipca

REKLAMA

Motor Lublin – MrGarden GKM Grudziądz 58:32

1. Fogo Unia Leszno 5 10 +68

2. Motor Lublin 6 8 +38

3. RM Solar Falubaz Zielona Góra 5 7 +5

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 6 +56

5. Betard Sparta Wrocław 5 5 +4

6. MrGarden GKM Grudziądz 6 2 -44

7. PGG ROW Rybnik 5 2 -91

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 4 0 -36

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.–7. zostają w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 24 lipca

godz. 18, Eleven Sports Betard Sparta Wrocław – PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports RM Solar Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin

niedziela, 26 lipca

godz. 16.30, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz – MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.