– Do naszego szpitala zakaźnego przyjęliśmy kolejne pięć osób z potwierdzonym koronawirusem. Wszyscy z powiatu świebodzińskiego, jedna z nich jest w stanie ciężkim – poinformował Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. – Mam również gorącą prośbę: potrzebna jest krew.

Na zabezpieczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie w szpitalnym banku krwi powinno być przechowywanych ok. 200 jednostek. Średnio każdego dnia wydawanych jest ich ponad 20. Są dni, gdy liczba ta wzrasta ponadtrzykrotnie.

– Sytuacja jest trudna, choć nie było jeszcze tak, żeby w trybie „na ratunek” krew nie była zabezpieczona – mówiła Małgorzata Ernst, kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w gorzowskim szpitalu. – Do tej pory nie musieliśmy przesuwać zabiegów, bo we wszystkich grupach mamy tzw. żelazny zapas, ale w tym tygodniu zdarzyło się nam nie otrzymać pełnego zamówienia na krew z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, nasze zapasy też się skończą, dlatego apelujemy do czynnych krwiodawców i tych, którzy jeszcze się wahają, o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddawanie krwi.

W sobotę w województwie lubuskim mamy sześć nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To trzech pacjentów z powiatu wschowskiego oraz po jednym z Zielonej Góry, powiatu międzyrzeckiego i powiatu świebodzińskiego.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 149 osób, jedna osoba niestety zmarła. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 769, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 54. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 345.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1551 łóżek i 66 respiratorów. Ponad 92 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 17 lipca. Do tej pory wyzdrowiały 29 924 osoby.

