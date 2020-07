Dzięki stypendium ministerialnemu, które pozyskał pomysłodawca i prowadzący Biuro Tłumaczeń Historii, do końca sierpnia będzie mógł opracować językowo i merytoryczne cały zbiór 33 odcinków opowieści o historii miasta widzianej oczami XIX-wiecznego landsberskiego historyka Eduarda Boasa.

Kolejne spotkanie BTH w Sejfie pod hasłem „Historia Gorzowa z Eduardem Boasem, wiek XIX spotyka współczesność” będzie poświęcone „Kościołowi Concordii”. Tak zresztą brzmi tytuł rozdziału XXVII książki landsberskiego historyka Eduarda Boasa z 1839 r.

„Obiekt zwany Kościołem Zgody, a jednak tyle wokół niego zamieszania…” – zauważa Robert Piotrowski. A to dlatego, że w dzisiejszym „białym kościele” niemal nic nie pozostało z Templum Concordiae. Ten ostatni zaś nie bardzo nawiązywał do św. Gertrudy i swego poprzednika.

„Będąc w Łaźni – czy patrząc z budynku, czy też z jego otoczenia – dostrzegamy kilka charakterystycznych miejsc. Jednym z nich jest biała wieża kościelna, kiedy Boas wydawał swe eseje, jeszcze nie stała, a sama świątynia jeszcze przez kolejne 100 lat miała zachować swych gospodarzy. Kim byli i dlaczego mieli osobny kościół, czemu był inny i czemu dziś już niczego tam nie poznamy? Zapraszamy do posłuchania” – zachęca Robert Piotrowski.

Zaprasza w niedzielę na 11. spotkanie Biura Tłumaczeń Historii w Sejfie. Klub mieści się w pięknym przedwojennym budynku dawnej Łaźni Miejskiej. To miejsce zobowiązuje i Sejf organizuje Biuro Tłumaczenia Historii prowadzone przez Roberta Piotrowskiego, aby rozmawiać o historii miasta, kiedyś Landsberga, dziś Gorzowa. Przewodnikiem jest znawca historii miasta, historyk. Tłumaczy on zawiłości gorzowskiego genius loci, opowiada o zaginionych śladach przeszłości i tych, które jeszcze możemy dziś rozpoznać w miejskiej tkance. Po prostu tłumaczy historię tego miasta i to, co ono mówi dziś, na zrozumiały dla nas język.

Biuro Tłumaczeń Historii – #11/ 2. odcinek opowieści „Historia Gorzowa z Eduardem Boasem, wiek XIX spotyka współczesność” – jeśli pogoda pozwoli, w wersji spacerowej (zbiórka w Sejfie / Łaźni) o godz. 18.