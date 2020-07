Dziś, w piątek 17 lipca, w godz. 13-18 trwa akcja promocyjna w NoVa Park. Można zrobić zakupy (paragon na przynajmniej 200 zł) i otrzymać album ze zdjęciami Gorzowa Waldemara Kućki, słynnego fotoreportera dokumentującego życie miasta.

Natomiast o godz. 18 można przyjść na Stary Rynek. Tam przez dwie godziny jest okazja do rozmowy i spotkania z autorem albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”, Lechem Dominikiem oraz z Elżbietą Kućko, żoną fotografa. Tam również będzie można zdobyć autografy, kupić album, teki ze zdjęciami i zakładki do książek w promocyjnych cenach: album 30 zł (5 i więcej egzemplarzy - 25 zł/sztuka), teka z 12 fotografiami artysty - 10 zł, zakładki do książek - 2 zł.