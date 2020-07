W oficjalnym raporcie mamy trzech nowych zakażonych z Gorzowa oraz jednego z powiatu gorzowskiego. Pozostałe przypadki: trzech pacjentów pochodzi z powiatu międzyrzeckiego, po dwóch z powiatów wschowskiego i nowosolskiego, a po jednym z Zielonej Góry oraz powiatów żagańskiego, żarskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego i strzelecko-drezdeneckiego.

- Jedną osobę przyjęliśmy do naszego szpitala zakaźnego z wynikiem dodatnim, ale również pięć osób już nas opuści z minusowymi testami. Mam nadzieję, że utrzymamy ten kierunek - raportował Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala. Jak widać po dzisiejszym raporcie, koronawirus w woj. lubuskim, a także w samym Gorzowie, znacznie się uaktywnił. Były tygodnie bez żadnych nowych przypadków, teraz mamy ich codziennie nawet po kilkanaście.

- Proszę, zachowujcie wzmocnioną czujność, uważajcie na siebie i swoich bliskich, szczególnie na osoby starsze - dodał Surowiec.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 147 osób, 1 osoba niestety zmarła. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 656, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 53. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 318.

REKLAMA

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce są zajęte 1604 łóżka i 71 respiratorów. Ponad 86 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 17 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 29 505 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: