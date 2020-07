Obowiązkowe testy genetyczne będą teraz przeprowadzane co dwa tygodnie.

- Będą one dotyczyły wszystkich osób, które wchodzą do parku maszyn na mecz PGE Ekstraligi, a więc nie tylko zawodników, mechaników i sztabów szkoleniowych, lecz również wszystkich osób funkcyjnych, a w tym oczywiście sędziów i komisarzy torów – powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej.

Koszty testów w przypadku zawodników, mechaników i obsługi meczowej będą pokrywały kluby. Z kolei w przypadku sędziów i komisarzy torów - Ekstraliga Żużlowa. Testom poddawani będą co dwa tygodnie również dziennikarze telewizyjni pracujący w parku maszyn podczas meczów ekstraklasy.

To nie jest jedyne obowiązujące obostrzenie. Nadal testy genetyczne będą musieli przechodzić wszyscy zawodnicy, ale także mechanicy, którzy będą decydowali się wyjeżdżać z Polski zarówno w celach prywatnych, jak również związanych z występami i pracą w zawodach żużlowych poza granicami naszego kraju. Takie testy będą obowiązkowe raz w tygodniu. Brak wykonania testu po powrocie do Polski będzie skutkował automatycznym niedopuszczeniem zawodnika lub mechanika do udziału w zawodach w PGE Ekstralidze. Koszty testów będą w tym przypadku po stronie zawodników i mechaników.

W 6. kolejce, w terminie odbędzie się tylko jeden mecz. Dzisiaj o godz. 20.30 Motor Lublin zmierzy się z GKM Grudziądz.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

PGG ROW Rybnik - Eltrox Włókniarz Częstochowa - odwołany

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra - odwołany

piątek, 17 lipca

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - MrGarden GKM Grudziądz

wtorek, 28 lipca

godz. 19.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

1. Fogo Unia Leszno 5 10 +68

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 5 7 +5

3. Motor Lublin 5 6 +12

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 6 +56

5. Betard Sparta Wrocław 5 5 +4

6. MrGarden GKM Grudziądz 5 2 -18

7. PGG ROW Rybnik 5 2 -91

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 4 0 -36

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 24 lipca

godz. 18, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports, RM Solar Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin

niedziela, 26 lipca

godz. 16.30, nSport+, MrGarden GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+, Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 31 lipca

godz. 18, Eleven Sports, RM Solar Falubaz Zielona Góra - PGG ROW Rybnik

godz. 20.30, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 2 sierpnia

godz. 16.30, nSport+, MrGarden GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.