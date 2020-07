Lubuskiego Pucharu Polski w piłce nożnej broni Stilon Gorzów, który rok temu pokonał w finale Wartę Gorzów po dogrywce 2:1. Niebiesko-biali pokazali się w Polsce. Pokonali Olimpię Zambrów 5:1 oraz po bardzo dobrym pojedynku przegrali z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin 1:5, będąc blisko wyrównania i tracąc trzy gole w samej końcówce spotkania.

Przez epidemię koronawirusa przedwcześnie zostały zakończone rozgrywki lubuskiej czwartej ligi, ostatecznie zaliczono tylko wyniki z rundy jesiennej. Postanowiono jednak w lipcu i sierpniu dograć wojewódzki Puchar Polski.

Zaczynamy już w najbliższą sobotę meczami 1/8, a dalej już wszystko potoczy się błyskawicznie. Ćwierćfinały są zaplanowane na 22 lipca, półfinały na 29 lipca, a lubuski finał PP zagramy 5 sierpnia w Zbąszynku. Czy znajdzie się w nim któraś z gorzowskich drużyn, a może znów obie?

Sposobiący się do rywalizacji w trzeciej lidze warciarze (start 1 sierpnia), w 1/8 PP zmierzą się na wyjeździe z Błękitnymi Lubięcin. To rywale z zielonogórskiej A klasy.

Warta w ostatnim sparingu pokonała na wyjeździe trzecioligowy Świt Szczecin 1:0, a jedynego gola strzelił testowany 25-letni Adam Wiejkuć, który jesienią rozegrał 16 pełnych spotkań w trzeciej lidze w barwach Chemika Police (11. miejsce na 18 drużyn w drugiej grupie).

Stilonowcy próbują poprawić swoją kadrę i znów sięgnęli po byłego piłkarza Warty. Po Piotrze Majerczyku, w kadrze faworyta czwartej ligi znalazł się niespełna 24-letni Sebastian Surmaj, która ma wzmocnić siłę uderzeniową niebiesko-białych.

W pucharze zespół Stilonu wybiera się w sobotę do Skwierzyny, gdzie zagra z innym czwartoligowcem - Pogonią. Jeśli trener Kamil Michniewicz tak zdecyduje, będzie mógł również skorzystać z Surmaja, bo zgodnie ze zmienionym regulaminem wojewódzkiego PP, choć dogrywamy sezon 2019/20, to w tych rozgrywkach udział biorą zawodnicy, którzy zostaną potwierdzeni i uprawnieni do gry na sezon 2020/21, do dnia rozpoczęcia spotkania pucharowego.

ZESTAW PAR 1/8 LUBUSKIEGO PUCHARU POLSKI:

sobota, 18 lipca

Pogoń Skwierzyna - STILON PROSUPPORT GORZÓW (godz. 16)

Błękitni Lubięcin - WARTA GORZÓW (godz. 18)

Dąb Przybyszów - Spójnia Ośno Lubuskie

ZAP Syrena Zbąszynek - Lechia Zielona Góra

Promień Żary - Polonia Słubice

Delta Smardzewo - Piast Karnin

Piast Iłowa - Carina Gubin

niedziela, 19 lipca