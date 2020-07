W zielonogórskim izolatorium od soboty przebywa też 35 żołnierzy, u których potwierdzono już zakażenie SARS-CoV-2. Mieszkają w akademiku Uniwersytetu Zielonogórskiego. Testy przeszli w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach. Kilka dni wcześniej wrócili z misji w Afganistanie i Rumunii.

– Są w dobrym stanie, nie mają objawów choroby – mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, który nadzoruje zielonogórskie izolatorium.

W gorzowskim szpitalu zakaźnym ciągle mamy 30 zakażonych. Jedna z pacjentek opuściła szpital z minusowymi wynikami, ale pojawił się kolejny chory z dodatnim testem na koronawirusa.

- Nie chcemy straszyć, ale koronawirus nie odpuszcza. Dlatego też nie powinniśmy sobie odpuszczać. Nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i zachowujmy odległość – doradza rzeczniczka.

REKLAMA

Dane Ministerstwa Zdrowia z czwartku, 16 lipca: od początku epidemii mamy w Polsce 39 054 zakażenia koronawirusem. Niestety 1605 osób zmarło. Dzisiaj przybyło 333 zarażonych.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 146 osób, 1 osoba niestety zmarła. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 673, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 52. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 324.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1550 łóżek i 68 respiratorów. Ponad 90 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 16 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 28 928 osób.

REKLAMA

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: