W „Kinie po zmroku” - na które zapraszają gorzowian Miejski Ośrodek Sztuki, Kino 60 Krzeseł oraz Miejskie Centrum Kultury - zaplanowano w tym sezonie łącznie pięć projekcji w lipcu i sierpniu. W tym roku letnie kino gości w Amfiteatrze MCK. Są też bilety za 5 zł.

Zanim wybierzemy się do amfiteatru, trzeba kupić bilet - na seanse „Kina po zmroku” kosztuje jedyne 5 zł. Wraz z biletem trzeba też przynieść wypełnione oświadczenie (dołączone do biletu).

Pierwszy seans odbył się już przed tygodniem, a w piątek, 17 lipca na ekranie kolejny film: „Mine Vaganti: O miłości i makaronach” (Włochy 2009).

Oddajmy głos Pawłowi Mossakowskiemu, recenzentowi „Wyborczej”:

„Ferzan Oztepek, reżyser tureckiego pochodzenia, ale pracujący na stałe we Włoszech, często w swoich filmach dotyka kwestii seksualnej tożsamości, jej ukrywania i jej ujawnienia. W „Mine Vaganti" pozostaje temu tematowi wierny, ale traktuje go nieco inaczej niż zwykle - w konwencji niemal komediowej. Ale jednak niemal: nie jest to film mający wywołać paroksyzmy śmiechu u widowni, gdyż dylemat, przed którym staje bohater, bynajmniej wesoły nie jest. To raczej melanż łagodnej, „aksamitnej" komedii obyczajowej i rodzinnego melodramatu.

„Mine Vaganti: O miłości i makaronach” (Włochy 2009). Reż. Ferzan Oztepek. Aktorzy: Riccardo Scamarcio, Ennio Fantastichini, Alessandro Preziosi, Ilaria Occhini, Nicole Grimaudo. Seans w „Kinie po zmroku” w amfiteatrze (Park Siemiradzkiego) w piątek, 17 lipca godz. 22, bilety 5 zł

A co jeszcze w nastepnych tygodniach w „Kinie po zmroku”?

24 lipca, godz. 22 Boy

7 sierpnia, godz. 22 Pod ciemnymi gwiazdami

14 sierpnia, godz. 22 Chińczyk na wynos

Filmy przeznaczone są dla widzów od 15 lat. Bilet: 5 zł/seans - wyłącznie online: BILETY24.PL