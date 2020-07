„Dobry Wieczór Gorzów” to cykl imprez, który ma zachęcić gorzowian do odkrywania na nowo centrum miasta po remoncie, korzystania z deptaka i kulturalnego spędzenia weekendu. W soboty od godziny 19, a w niedzielę od godziny 17 - na scenie plenerowej występują gorzowscy artyści. A weekendowe atrakcje przygotowują co tydzień Zjednoczone Siły Kultury, czyli miejskie i wojewódzkie instytucje: Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr im. Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejski Ośrodek Sztuki, Jazz Club Pod Filarami oraz Muzeum Lubuskie.

W sobotę zobaczymy i usłyszymy aktorów Teatru Osterwy w kolejnym spektaklu muzycznym. Tytuł: „Okularnicy” już mówi za siebie, nie zabraknie więc piosenek Agnieszki Osieckiej. Tego samego wieczoru muzycy Filharmonii Gorzowskiej wystąpią w programie Musicalowe „Love”, grając znane i lubiane przeboje m.in. z takich musicali, jak „Skrzypek na dachu”, „Mamma Mia”, „Koty”, „Upiór w operze”, „Metro”. W niedzielę natomiast wieczór wypełnią cygańska muzyka i taniec w programie „65 lat wędrówki artystycznej Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno”.