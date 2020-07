Pamiętacie letni cykl koncertowy w Miejskim Centrum Kultury? „Scena na scenie” będzie, choć w zmienionej formule i pod inną nazwą. Tym razem MCK zachęca: „Miej Czas na Koncerty”.

Nadal są obostrzenia epidemiologiczne i są określone zasady udziału publiczności. Na widowni obowiązuje więc dystans 1,5 m, sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie poprzez abilet.pl. A wraz z biletem trzeba też okazać wypełnione oświadczenia o stanie zdrowia.

- Postaraliśmy się o artystów, którzy mamy nadzieję wynagrodzą wszelkie niedogodności – zapowiada MCK.

Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

Pierwszy wieczór spędzimy więc z Bass Astral x Igo. To elektroniczny duet z Krakowa. Wcześniej występowali w rockowym Clock Machine. Nie mając wcześniej do czynienia z muzyką elektroniczną, wnoszą zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce. Ich koncerty to pełne tańca i improwizacji live acty, które oszałamiają publiczność w Polsce i za granicą. Do tej pory ukazały się ich dwa albumy: “Discobolus” (2016) i „Orell” (2017).

Bass Astral x Igo, niedziela, 19 lipca , godz. 21 Amfiteatr MCK. Bilety 45 zł, wyłącznie poprzez Abilet, wraz z biletem konieczne jest wypełnione oświadczenie zdrowotne.