Na początek filharmonia ma dwie propozycje. Pierwsza, to akcja „Rodzinne śpiewanie z Filharmonią Gorzowską” skierowana do dzieci i rodziców. Chodzi o zachętę do wspólnej zabawy i rodzinnego muzykowania. Pomoże w tym przygotowana przez Filharmonię Gorzowską seria nagrań z ulubionymi piosenkami dla dzieci. Można je znaleźć na kanale You Tube filharmonii. Dzieci z rodzicami lub solo mogą nagrywać i wysyłać filmiki ze swoimi wykonaniami, które będą udostępniane w serwisach społecznościowych. Na zakończenie akcji powstanie specjalny klip prezentujący efekty letniego rodzinnego śpiewania.

Fot. Materiały prasowe Szczegółowa instrukcja udziału w akcji krok po kroku dostępna jest na stronie filharmonii. Na nagrania rodzinnych występów filharmonia czeka do 15 sierpnia. Kolejna akcja to „Zagraj z filharmonikami gorzowskimi”. Skierowana jest do do młodych osób grających na instrumentach muzycznych, które chcą podzielić się swoją pasją i talentem z innymi. Przygotowane zostały nagrania akompaniamentu do pięciu utworów z repertuaru klasycznego, które są umieszczone na kanale You Tube filharmonii. Opracowano również też materiały nutowe, które są dostępne na stronie filharmonii. Fot. Materiały prasowe Podobnie jak w rodzinnym śpiewaniu, uczestnicy są zaproszeni do wykonania, nagrania partii solowej i jej przesłania . Filmy z solowymi występami również będą udostępnione na serwisach Filharmonii Gorzowskiej.