Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe to program samorządu województwa lubuskiego. Po raz czwarty Lubuszanie mogli starać się o dofinansowanie projektów związanych z młodzieżą (do 35. roku życia).

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Od pierwszej edycji programu LOIM złożono łącznie 1066 wniosków. Dofinansowano 455 z nich na kwotę 3,42 mln zł. W tym roku wnioski można było składać w urzędzie marszałkowskim do 23 marca.

W tegorocznej puli początkowo znalazło się 970 tys. zł. Kwotę zmniejszono przez epidemię koronawirusa. Samorząd przez walkę z COVID-19 musiał rozsądnie dysponować swoim budżetem. Ostatecznie podzielono 500 tys. zł na 65 różnych projektów. - Drugie pół miliona trafiło do szpitali na sprzęt ochrony osobistej. W tym roku to priorytet - tłumaczyła lubuska marszałek Elżbieta Polak. - Jeśli się uda, to w przyszłości do puli dorzucimy kolejne pieniądze - dodaje.

Świętujemy 30-lecie samorządu

W tym roku tematem przewodnim LOIM są świadomość obywatelska, 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce i ochrona środowiska.

REKLAMA

- Rok 2020 został ustanowiony Rokiem Samorządu Terytorialnego, obchodzimy 30-lecie samorządu. Naszym celem jest budowanie świadomości w zakresie małych ojczyzn, kompetencji samorządu, jak również kreowanie postaw patriotycznych w zakresie pielęgnowania i dbałości o wartości, jakie niesie za sobą samorząd terytorialny, na który mamy wpływ, który buduje małe ojczyzny – mówi Polak.

Marszałek razem z posłem Waldemarem Sługockim i radnym sejmiku Sebastianem Ciemnoczołowskim, podsumowała tegoroczną edycję na konferencji prasowej. W urzędzie marszałkowskim wzięli w niej udział również przedstawiciele zwycięskich projektów.

Projektów złożono 137. Wybrano 65. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 10 tys. zł, a zadania muszą zostać zrealizowane do końca listopada.

REKLAMA

- Niestety nie udało się zorganizować debat w regionie. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się to nadrobić. Widziałam jednak, że wśród waszych projektów są inicjatywy w zakresie edukacji obywatelskiej, budowania świadomości obywatelskiej. Wiem, że będą realizowane - przemawiała Elżbieta Polak.

- Wy, młodzi ludzie, możecie możecie mieć wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny. Możecie zostać radnymi. Kandydować, wspierać i działać w ramach wolontariatu. To właśnie jest elementem waszych projektów - dodaje.

Sługocki cieszy się z zainteresowania projektem samorządu. - Chcemy w was wyzwolić mnóstwo energii. Zachęcić do działania. LOIM pozwala wam na działanie. Na budowanie społeczeństwa obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia, gdzie sprawy bierzemy we własne ręce. Polska nie zawsze stała samorządem i wcale nie jest przesądzone, że zawsze tak może być - zaznacza poseł i dodaje z uśmiechem: - My wkrótce odejdziemy na zasłużoną emeryturę. Na wasze barki trafi ciężar odpowiedzialności za Lubuskie.

Jeden z przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, które wyróżniono dotacją w programie, zapowiedział stworzenie młodzieżowych mediów. Chodzi o telewizję internetową i czasopismo.

- Swój głos zabiorą w nich młodzi. Powiedzą, co ich boli, co im się podoba w regionie. Poszukujemy chętnych, napływają do nas pierwsze zgłoszenia. Nie muszą to być osoby potrafiące pisać, mające doświadczenie - wyjaśnia prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM Mariusz Sobkowiak.

Pieniądze na dwa projekty otrzymała też fundacja Projekt Kompas. Nieformalnie powstała w 2017 r. Jako fundacja działa od 2018 r. Głos w jej imieniu zabrał jeden z założycieli, Oswald Strycki. - LOIM to strzał w dziesiątkę. W ub. roku wzięliśmy udział po raz pierwszy, w tym roku po raz drugi. Dwa projekty fundacji to „Odkryj swój EKO kierunek z Projektem Kompas”, czyli organizacja trzech wykładów o charakterze proekologicznym oraz „Odkryj swój kierunek i DZIAŁAJ!”. Obejmuje stworzenie kursu online oraz e-booka, w którym młodzi ludzie pokażą innym, jak można świadomie zaangażować się w budowanie społeczności lokalnej. Kurs ma zachęcić i zainspirować młodzież do podjęcia działań na rzecz lokalnej społeczności. Pokazać, od czego zacząć. Pomóc w załatwieniu formalizacji organizacji i wszelkich innych formalności.

Kolejnym zwycięzcą LOIM został KU AZS Zielona Góra. Klub zorganizuje międzynarodowy turniej piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży z Polski, Niemiec i Czech. Podczas niego promowana będzie postawa ekologiczna. Zawodnicy zagrają na otwartej przestrzeni. Wodę pić będą z butelek szklanych, nie plastikowych.