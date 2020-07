Oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia ze środy, 15 lipca: od początku epidemii mamy w Polsce 38 721 zakażeń koronawirusem. Niestety 1594 osoby zmarły. Dzisiaj przybyło 264 zarażonych.

W woj. lubuskim mamy dzisiaj 12 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To dziewięciu pacjentów z powiatu wschowskiego, dwóch z województwa wielkopolskiego oraz jeden z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Łącznie 257 zakażonych.

Niestety mamy również pierwszą ofiarę w naszym regionie. Zmarła 91-letnia pacjentka zakażona koronawirusem z powiatu wschowskiego.

- Zdążyliśmy usłyszeć już słowa ważnych osób, ogłaszających zakończenie epidemii w Polsce. Wirus niestety nimi się nie przejmuje. W naszym szpitalu przebywa aż 30 pacjentów zakażonych COVID-19. Dwie z tych osób leżą na oddziale intensywnej terapii - stwierdził Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 145 osób, 1 osoba niestety zmarła. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 690, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 49. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 279.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1575 łóżek i 73 respiratory. Ponad 87 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 15 lipca. Do tej pory wyzdrowiały 28 492 osoby.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: