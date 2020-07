Stałym uczestnikiem Tauron Speedway Euro Championship jest inny żużlowiec z gorzowskiej drużyny Krzysztof Kasprzak, który ostatnio przeżywa ciężkie chwile. W dwóch turniejach mistrzostw Europy uzbierał tylko 8 pkt, zajmuje dopiero 14. miejsce. Nie idzie mu również w PGE Ekstralidze, gdzie na mecz w Zielonej Górze (przegraliśmy 40:50) wypadł ze składu Stali. Oby środowy występ w Gnieźnie (transmisja tradycyjnie w Eurosporcie) to był ten moment, gdy Kasprzak zacznie ścigać się na miarę swoich możliwości, bo żółto-niebieski zespół - zamyka tabelę ekstraklasy - bardzo go w formie potrzebuje.

Bartosz Zmarzlik, aktualny mistrz świata na żużlu, nie ma szans na tytuł mistrza Europy, ale z chęcią przyjął już drugą tzw. dziką kartę.

Kapitan Stali wystąpił na otwarcie cyklu SEC, na toruńskiej Motoarenie. Tam odpadł w wyścigu barażowym, został sklasyfikowany na piątej pozycji.

Teraz przyjął zaproszenie na zawody w Rybniku, które odbędą się w środę 22 lipca.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, że organizatorzy przyznali mi ponownie „dziką kartę” - powiedział Zmarzlik. - Tak jak mówiłem po tych toruńskich zawodach, cykl mistrzostw Europy jest bardzo silny i wszyscy zawodnicy, którzy tu jeżdżą, są mocno zdeterminowani, by go wygrać. W moim debiucie nie było najgorzej, ale do finału nie awansowałem. Przygotowuję się do tych zawodów jak do każdych innych najlepiej tylko, jak potrafię i chcę powalczyć o jak najlepszy wynik. Z Rybnika mam bardzo dobre wspomnienia, bo w zeszłym roku startowałem tam w meczu Polska - Reszta Świata, a w tym sezonie w lidze wywalczyłem komplet punktów.

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA SEC 2020: 1. Madsen – 26 pkt, 2. Pedersen – 24 pkt, 3. Lambert – 24, 4. Michelsen – 23, 5. G. Łaguta – 20, 6. Smektała – 18, 7. Lahti – 16, 8. Sajfutdinow - 14, 9. Kudriaszow - 13, 10. Woryna - 12.

TERMINY FINAŁÓW SEC 2020: