- Niestety dzisiaj nie mam dobrych wiadomości. Do naszego szpitala zakaźnego trafiły cztery osoby z powiatu wschowskiego i dwie ze świebodzińskiego. Stan jednej z pacjentek leczonych w naszym szpitalu pogorszył się i trafiła na nasz zakaźny oddział intensywnej terapii. Dbajcie o siebie, myjcie często ręce i przestrzegajcie zasad - przekazał Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.

W woj. lubuskim mamy we wtorek sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To cztery osoby z powiatu świebodzińskiego i po jednej z powiatu krośnieńskiego oraz słubickiego. Łącznie 245 zakażonych.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 140 osób. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 674, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 38. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 275.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1581 łóżek i 74 respiratory. Ponad 86 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 14 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 27 756 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: