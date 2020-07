W Zielonej Górze przegrywamy czwarty mecz w tym sezonie. Mieliśmy fatalny początek, ale sporo strat punktowych odrobiliśmy w końcówce. Falubaz ostatecznie wygrał 50:40.

Można powiedzieć, że dobre wyniki oraz wygrane budują drużynę i w ten sposób zamknąć temat. Tak się jednak nie da. Stalowcy właściwie od początku wyglądają na niepewnych, nerwowych, teraz już trochę zahukanych.

- Na pewno to, co się wydarzyło po pierwszych meczach, nie grało na korzyść naszego zespołu - przyznał Bartosz Zmarzlik. - Pewne rzeczy można wybaczyć, ale nie zapomnieć. Robię wszystko dla tej drużyny, staram się także pomóc chłopakom. Nie zawsze to wychodzi, wymagam jednak od samego siebie bardzo wiele.