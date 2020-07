- Ostatnie dni to wzmożony atak wirusa na nasze województwo. Trafił do nas pacjent z wynikiem dodatnim z powiatu wschowskiego - dodał Surowiec.

W woj. lubuskiem mamy w poniedziałek pięć nowych przypadków, to trójka pacjentów z powiatu nowosolskiego, a także po jednym z powiatu świebodzińskiego i Zielonej Góry. W oficjalnych danych pojawiła się trójka zarażonych w przedszkolu nr 5 w Nowej Soli. Łącznie to już 239 zakażonych.

Dane Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku, 13 lipca: od początku epidemii mamy w Polsce 38 190 zakażeń koronawirusem. Niestety 1576 osób zmarło. Dzisiaj przybyło 299 zarażonych.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 140 osób. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 678, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 31. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 340.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1640 łóżek i 69 respiratorów. Ponad 85 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 13 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 27 515 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: