Przed przerwanym meczem z Włókniarzem Częstochowa miejsce w składzie stracił Duńczyk Niels Kristian Iversen. Dziś „Puk” pojechał do Zielonej Góry, za to zabrakło Krzysztofa Kasprzaka, przed sezonem typowanego na jednego z liderów Stali.

- Po trzech przegranych z rzędu, nie było innego wyjścia jak poszukać bardziej optymalnego składu - powiedział trener gorzowian Stanisław Chomski. - Zawodnicy muszą liczyć się z rotacjami w zestawieniu, nikt nie będzie miał miejsca za zasługi.

W Stali „zamieszał" Australijczyk Jack Holder, „gość” z Apatora Toruń. Na wyjazdowe derby z Falubazem wskoczył pod jedynkę, po udanym, sobotnim otwarciu pierwszej ligi na Motoarenie, gdzie jego toruńska ekipa - faworyci do awansu - pokonała Start Gniezno 55:35. Młodszy z braci Holderów zdobył 11+1 pkt w pięciu startach.

- Polska ekstraliga to jednak zupełnie inny świat - powiedział Jack na zakończenie meczu w Toruniu, a jego słowa w pełni potwierdziły się już w 1. wyścigu starcia derbowego, gdzie żużlowiec z Australii razem z Duńczykiem Andersem Thomsenem od startu przegrywali z Piotrem Protasiewiczem i Szwedem Antonio Lindbackiem.

Nie zdążyliśmy głębiej odetchnąć, a stalowcy w Zielonej Górze przegrywali już 7:17. Zdecydowanie pobici także gorzowscy juniorzy w 2. biegu, w trzecim z zerem został Bartosz Zmarzlik, a parę gospodarzy na dystansie rozdzielił Iversen. 4. wyścig zremisowaliśmy, bo przeszarżował junior Falubazu Norbert Krakowiak, który ostro nacierał na naszego Szymona Woźniaka. Na samym początku widzieliśmy jedno: zupełnie nie rozczytaliśmy derbowej nawierzchni.

Moment startowy gości nie taki zły, ale na dojeździe do pierwszego wirażu po prostu stłamszeni. Tak to znów wyglądało w 5. biegu, gdzie znów mieliśmy zdecydowane 5:1 dla Falubazu i prowadzenie naszych rywali aż 22:8, a za chwilę 30:12.

Coś się w końcu odmieniło. Pierwszą trójkę dla Stali przywiózł w 8. wyścigu, wychodzący na trasie ze skóry Zmarzlik. Pierwsze zwycięstwo drużynowe, od razu podwójne, to w 11. starcie zasługa młodszego z Holderów i Woźniaka. Zmarzlik wykręcił najlepszy czas dnia. Bartosz z Jackiem przywieźli 4:2 w bardzo silnie obsadzonym 13. biegu i zdecydowanie zwyciężyli 5:1 wyścig zamykający dzisiejsze derby. Dwie armaty plus przebłyski u Woźniaka oraz Iversena i mamy na koniec nie blamaż, a porażkę 40:50.

Niby możemy nieco unieść głowy, myśleć o bonusie. Aktualnie najważniejsze jest jednak pytanie: czy ten zespół Stali jest w stanie zdobyć w meczu 50 pkt? Niestety do tej pory 44 „oczka” to był nasz szczyt. Przykro mówić, ale na dzisiaj minięcie w tabeli Rybnika, może powalczenie o szóstą pozycję to jest to, o czym na razie możemy poważniej myśleć. Ta drużyna z Gorzowa jest wolna, dziurawa i na PGE Ekstraligę ma zbyt dużo problemów.

ZIELONA GÓRA - GORZÓW:

1. wyścig - 5:1 - (czas 60,82 s) Protasiewicz, Lindback, J. Holder, Thomsen

2. wyścig - 5:1 (10:2) - (60,72) Pawliczak, Krakowiak, Karczmarz, Jasiński

3. wyścig - 4:2 (14:4) - (60,35) Dudek, Iversen, Jensen, Zmarzlik

Jensen, 4. wyścig - 3:3 (17:7) - (59,94) Vaculik, Woźniak, Karczmarz, Krakowiak (u)

Krakowiak (u) 5. wyścig - 5:1 (22:8) - (60,25) Jensen, Protasiewicz, Woźniak, Thomsen

6. wyścig - 4:2 (26:10) - (59,72) Dudek, J. Holder, Pawliczak, Iversen

Pawliczak, 7. wyścig - 4:2 (30:12) - (60,00) Vaculik, Zmarzlik, Lindback, Jasiński

Lindback, 8. wyścig - 3:3 (33:15) - (59,84) Zmarzlik, Krakowiak, Dudek, Woźniak

Krakowiak, Dudek, 9. wyścig - 3:3 (36:18) - (60,19) Vaculik, J. Holder, Iversen, Lindback

Lindback 10. wyścig - 3:3 (39:21) - (NCD 59,59) Zmarzlik, Jensen, Protasiewicz, Karczmarz

Jensen, Protasiewicz, 11. wyścig - 1:5 (40:26) - (60,47) J. Holder, Woźniak, Lindback, Jensen

Lindback, Jensen 12. wyścig - 4:2 (44:28) - (60,44) Protasiewicz, Iversen, Pawliczak, Karczmarz

Pawliczak, 13. wyścig - 2:4 (46:32) - (60,28) J. Holder, Dudek, Zmarzlik, Vaculik

Dudek, Vaculik 14. wyścig - 3:3 (49:35) - (60,44) Vaculik, Iversen, Woźniak, Jensen

Jensen 15. wyścig - 1:5 (50:40) - (60,00) Zmarzlik, J. Holder, Protasiewicz, Dudek

RM SOLAR FALUBAZ ZIELONA GÓRA - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 50:40

FALUBAZ: Antonio Lindback 4 (2,1,0,1), Martin Vaculik 12 (3,3,3,0,3), Piotr Protasiewicz 10+2 bonusy (3,2,1,3,1), Michael Jepsen Jensen 6 (1,3,2,0,0), Patryk Dudek 9+1 (3,3,1,2,0), Norbert Krakowiak 4+1 (2,u,2), Damian Pawliczak 5 (3,1,1), Mateusz Tonder - nie startował.

STAL G.: Jack Holder 13+1 bonus (1,2,2,3,3,2), Niels Kristian Iversen 7+1 (2,0,1,2,2), Anders Thomsen 0 (0,0,-,-), Szymon Woźniak 6+2 (2,1,0,2,1), Bartosz Zmarzlik 12 (0,2,3,3,1,3), Rafał Karczmarz 2 (1,1,0,0), Wiktor Jasiński 0 (0,0,-), Mateusz Bartkowiak - nie startował.

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

piątek, 10 lipca

PGG ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno 34:56

Betard Sparta Wrocław - MrGarden GKM Grudziądz 53:37

niedziela, 12 lipca

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 43:47

RM Solar Falubaz Zielona Góra - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 50:40

1. Fogo Unia Leszno 5 10 +68

2. RM Solar Falubaz Zielona Góra 5 7 +5

3. Motor Lublin 5 6 +12

4. Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 6 +56

5. Betard Sparta Wrocław 5 5 +4

6. MrGarden GKM Grudziądz 5 2 -18

7. PGG ROW Rybnik 5 2 -91

8. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 4 0 -36

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

piątek, 17 lipca

godz. 18, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30, Eleven Sports Motor Lublin - MrGarden GKM Grudziądz

niedziela, 19 lipca

godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.