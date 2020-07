W Gorzowie do godz. 17 poszło do urn 51,91 proc. uprawnionych do głosowania. Dla porównania: u naszych sąsiadów z południa zagłosowało 57,24 proc. zielonogórskich wyborców i to jest jeden z najlepszych wyników w kraju.

Z wynikiem 49,91 proc. województwo lubuskie aktualnie zajmuje trzecie od końca miejsce w kraju. Niżej są województwa opolskie i warmińsko-mazurskie.

Przypomnijmy: w pierwszej turze w Gorzowie frekwencja wyniosła 64,47 proc., a w województwie lubuskim – 61,41 proc.