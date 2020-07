W Gorzowie do godz. 12 poszło do urn 26,10 proc. uprawnionych do głosowania. Dla porównania, u naszych sąsiadów z południa, zagłosowało 28,17 proc. zielonogórskich wyborców.

Z wynikiem 22,71 proc. woj. lubuskie aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w kraju. Niżej jest tylko Opolszczyzna. Nad Lubuskiem uplasowała się Wielkopolska.

Frekwencja na godzinę 12 w Polsce wynosi 24,73 proc., w pierwszej turze o tej porze głosowało 24,08 proc. W skali całego kraju do południa zagłosowało o 100 tys. wyborców więcej niż w pierwszej turze.