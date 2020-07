Dane Ministerstwa Zdrowia z niedzieli, 12 lipca: od początku epidemii mamy w Polsce 37 891 zakażeń koronawirusem. Niestety 1571 osób zmarło. Dzisiaj przybyło 370 zarażonych.

W woj. lubuskim mamy dziś rekordowy przyrost zakażonych od początku epidemii. Zostało potwierdzonych aż 48 przypadków, łącznie 234. Prawie wszyscy pacjenci - 42 - pochodzą z powiatu wschowskiego, dwóch z powiatu krośnieńskiego oraz po jednym z Zielonej Góry i z powiatów gorzowskiego, świebodzińskiego, żagańskiego.

Wciąż w oficjalnym raporcie nie są ujęci chorzy z przedszkola nr 5 w Nowej Soli. Placówkę zamknięto, a dzieci, rodziców i personel wysłano na kwarantannę.

Nieoficjalnie o nowym ognisku koronawirusa we Wschowie było słychać pod koniec tygodnia. Resort zdrowia potwierdza, że wykryto je w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W ZOL działającym w szpitalu we Wschowie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 30 pacjentów i 12 pracowników. Liczba zarażonych może się jeszcze zwiększyć, bo badania są nadal wykonywane.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 140 osób. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 679, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 24. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 335.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1610 łóżek i 65 respiratorów. Ponad 86 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 12 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 27 148 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: