- Czasem warto spojrzeć na miasto okiem kogoś z zewnątrz. Przekonać się, co go zaintrygowało, co mu się spodobało, na co zwrócił uwagę – uważa Władysław Czulak, fotoreporter "Wyborczej" z Zielonej Góry. Po raz kolejny odwiedził Gorzów z aparatem w ręku.

A że było to dzień po urodzinach miasta, nie mógł nie zauważyć najważniejszego: na torach znów są tramwaje. A deptak przy katedrze już jest po remoncie. Zajrzał też z aparatem na gorzowskie bulwary i uwiecznił estakadę po remoncie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.